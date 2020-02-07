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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Новое уголовное дело- владелец ПАО «Тольяттиазот» Сергей Махлай подозревается в коррупции

7 февраля 2020 14:28
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Новое уголовное дело- владелец ПАО «Тольяттиазот» Сергей Махлай подозревается в коррупции
Основной владелец ПАО «Тольяттиазот», гражданин США Сергей Махлай, вместе с подельниками заочно осужденный за мошенничество в особо крупном размере в июле прошлого года, стал фигурантом еще одного уголовного дела.

Теперь Махлая, а также экс-главу Тольяттихимбанка Александра Попова и бывшего начальника службы безопасности ТоАЗа Олега Антошина подозревают в покушении на дачу взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 291 УК РФ). И дать они ее пытались не кому-нибудь, а судьям Верховного суда РФ в обмен на отмену решения о взыскании с предприятия недоплаченных налогов.

Попов и Махлай уже проходят в качестве подозреваемых по уголовному делу об организации и участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ). Кроме того, они являются подозреваемыми по делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и неуплате налогов в особо крупном размере (часть 2 статьи 199 УК РФ). Однако если Сергей Махлай давным-давно не появляется в России, Александр Попов скрыться за границей не успел: банкир был арестован 31 мая прошлого года в аэропорту Внуково, откуда собирался вылететь в Грузию. С тех пор Басманный районный суд г. Москвы несколько раз продлял Попову арест, последний раз – 28 января.

Интерес правоохранительных органов к Попову и его банку – не случайность. По версии следствия, незаконные схемы вывода денежных средств с ТоАЗа с участием Тольяттихимбанка позволяли не платить налоги в колоссальных объемах, а налоговые органы теперь вынуждены их взыскивать за каждый год в судебном порядке. На данный момент только за 2008–2013 годы сумма подтвержденных всеми инстанциями доначисленных ТоАЗу налогов составила около 3,5 миллиарда рублей. Решения арбитражных судов по налогам ТоАЗа имели важное значение для уголовного дела о мошенничестве, по которому в июле прошлого года был вынесен приговор, так как факт занижения прибыли предприятием в течение многих лет был неоднократно доказан и подтвержден всеми судебными инстанциями.

Новое коррупционное дело может стать роковым для контролирующей ТоАЗ группировки, и прежде всего – для основного контролирующего акционера ТоАЗа – Сергея Махлая. И возможно, это уголовное дело будет не последним.

Выявленная следствием неудачная попытка подкупа Верховного суда – большой шаг вперед в распутывании цепочки преступлений коррупционной направленности, в ходе которых Махлаям и их подельникам удавалось почти безнаказанно грабить ТоАЗ, выводя с него прибыль и наиболее ликвидные активы, и при этом выходить сухими из воды. Можно с уверенностью предположить, что в карьере Махлаев это не первая попытка дать взятку представителям суда, государственной власти или правоохранительных органов, и далеко не все из них закончились провалом.

Коррупция сопровождала правление Махлаев на ТоАЗе с тех самых пор, как бывший «красный директор» Владимир Махлай, отец Сергея Махлая, смог «убедить» чиновников разрешить приватизацию огромного предприятия по схеме, разработанной для мелких фирм. Еще в 1998 г. в статье «Афера» Российская газета писала о незаконных схемах вывода прибыли с ТоАЗа, которая наносит гигантский экономический ущерб и самому заводу, и всей химической отрасли. С тех пор налоговые, надзорные и правоохранительные органы не раз возбуждали административные и уголовные дела в отношении Махлаев, но все они на разных этапах рано или поздно разваливались по причине активной и масштабной коррупционной деятельности владельцев ТоАЗа.

Однако подлинные размеры коррупционного «спрута» Махлаев стали ясны лишь после того, как в 2012 г. СК РФ возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, приговор по которому и был вынесен в прошлом июле. Требовать прекращения расследования в отношении беглых олигархов вдруг начали люди, не связанные ни с правосудием, ни с Тольятти, ни с химпромом, но с громкими именами и высокими постами, что наводит на определенные мысли о корыстных мотивах с их стороны.

В их числе, например, экс-сенатор от Марий Эл, депутаты Государственной Думы, руководители Центра политической информации и Института проблем коррупции, «народный экономист» и даже конспиролог. Особую роль в коррупционной сети Махлаев мог сыграть некогда высокопоставленный дипломат Сергей Орджоникидзе. Не зря он несколько лет заседал в совете директоров ТоАЗа, а когда от председательства в совете был отстранен Сергей Махлай, его сменил сын Орджоникидзе Петр.

Кстати, по имеющимся данным, Петр Ордзоникидзе мог принимать активное участие в поиске посредников для передачи взятки судьям Верховного суда, и участвовать во всех переговорах с посредниками, и таким образом, вероятно, тоже мог быть соучастником этого преступления.

Агенты Махлаев периодически обнаруживали себя и в российских судах. Так, когда налоговики доначислили ТоАЗу налоги, судья Федерального арбитражного суда Московского округа В.А. Черпухина отменила это решение. Впоследствии налоги с ТоАЗа все равно были взысканы, а для судьи Черпухиной эта история стала одной из причин увольнения с грандиозным скандалом. А когда следователи пытались добиться удовлетворения ходатайства об аресте гендиректора ТоАЗа Королева, Нижегородский областной суд в лице судьи М.В. Юрина без достаточных оснований отказал им в этом. Странное решение вызвало недоумение у коллег Юрина и впоследствии было отменено, но к тому моменту Королеву удалось скрыться за границей, где он и находится по сей день. А судья Юрин был понижен в должности и теперь занимается рассмотрением мелких административных дел в районном суде.

Обширные коррупционные связи помогали Махлаям не только выходить сухими из воды самим, но и организовывать заказное уголовное преследование своих оппонентов. Три года назад в Красноглинском районном суде Самары был вынесен приговор 73-летнему миноритарию ТоАЗа Евгению Седыкину, с ноября 2016 г. находившемуся под домашним арестом. Пенсионер, у которого Махлаи когда-то отобрали крупный пакет акций ТоАЗа, пытался сменить руководство завода, чего Махлаи ему простить не смогли. Сергей Махлай лично санкционировал операцию по осуждению и посадке Седыкина на реальный срок. Миссия была поручена адвокату Денису Симачеву. На первом этапе ему удалось подкупить нотариуса, которая отозвала свою подпись с заверенных Седыкиным у нее документов, что сразу сделало их «фальшивыми». Затем он договорился с местным руководством СК РФ о возбуждении уголовного дела и с судьей Лайсян Гиниятуллиной об обвинительном приговоре и реальном сроке для пенсионера. И лишь нерасторопность Симачева, не успевшего передать судье всю сумму целиком, спасло Седыкина от тюрьмы: он был признан виновным, но отделался условным сроком.

Еще одним направлением коррупционной деятельности Махлаев в течение многих лет было «решение вопросов» с местными надзорными органами – Росприроднадзором и Ростехнадзором. Эту работу со стороны предприятия курировал заместитель гендиректора ЗАО Корпорация «Тольяттиазот», депутат тольяттинской городской думы Виктор Казачков. Благодаря его стараниям эти ведомства годами не замечали многочисленных нарушений природоохранного законодательства и законодательства о промышленной безопасности. А внедренная в местный Ростехнадзор бывшая сотрудница ТоАЗа Раися Абдрахманова, тесно сотрудничавшая с Казачковым, помогала улаживать любые вопросы: согласовывала липовые акты проверок, подписывала подложные экспертизы промбезопасности и т.д. Об этом в 2019 году писали многие СМИ.

Одним словом, бизнес Сергея Махлая долгие годы строился на том, что проще заплатить кому надо, чем честно платить налоги, чем поддерживать безопасную работу оборудования, чем не допускать нарушений административного и уголовного законодательства. На крайний случай, как, вероятно, считал Махлай, арестуют какого-нибудь Попова, но ему-то самому в США уж точно ничего не грозит.

Но Махлай забыл об одном важном обстоятельстве – в США принято жестко наказывать своих коррупционеров, даже если свои темные дела они творили исключительно за рубежом. Еще в 1977 г., через пять лет после нашумевшего скандала с «Уотергейтом», там был принят «Закон о коррупции за рубежом» (Foreign Corrupt Practices Act), имеющий экстерриториальное действие, то есть, его юрисдикция распространяется за пределы США. По закону виновным в коррупции за рубежом гражданам США может грозить штраф до пяти миллионов долларов, а также тюремное заключение сроком до 20 лет. Несомненно, в скором времени правительство США заинтересуется коррупционными делами семьи Махлаев.

Также Махлаю не стоит забывать и о том, как поступают на его новой родине и с неплательщиками налогов. На этом погорели в свое время и куда более легендарные и находчивые деятели, нежели Махлай. И рано или поздно Служба внутренних доходов США обратит внимание на то, что гражданин Махлай, известный также как Serge Makligh и George Mack, зарегистрировал свои американские компании на Карибских островах, и доходы, получаемые им от ТоАЗа, не декларирует.

Таким образом, перед Сергеем Махлаем в скором времени может возникнуть вероятность провести в американской тюрьме следующие 20 лет, а то и больше. Возможно, тогда он задумается над тем, что лучше было с самого начала работать честно, а не совершать преступления в одной стране и пытаться спрятаться в другой.

Кроме того, серьезно задуматься стоит решальщикам Сергея Махлая, таким как Симачев, Орджоникидзе, Казачков и другим, которые по указанию Махлая раздают взятки судьям, чиновникам и работникам надзорных органов. Рано или поздно правда об их коррупционной деятельности обязательно вскроется и им придется отвечать перед российским законом. По мнению экспертов, пока не поздно, наилучшим выходом для этих людей было бы обратиться в правоохранительные органы и чистосердечно рассказать о совершенных коррупционных действиях. Таким образом они могли бы получить освобождение от уголовного преследования в соответствии с примечанием к п. 5 статьи 291 УК РФ, в котором говорится, что лицо, совершившее дачу взятки, освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольно сообщило об этом в правоохранительные органы.

Сергей Тарасов
Источник: https://wek.ru/sergej-maxlaj-podozrevaetsya-v-korrupcii-s-celyu-ukloneniya-ot-uplaty-nalogov 
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