В Самарской области встретились картофелеводы со всей страны

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Самарская область приняла пятый День картофельного поля Potato Russia – 2019. Масштабное мероприятие прошло 2 августа в Безенчукском районе на базе компании по производству овощей «Скорпион». На одной площадке собралось более 1000 человек – профессионалы картофельного бизнеса из разных уголков страны, а также зарубежные гости. В рамках мероприятия картофелеводы смогли обсудить актуальные для данной отрасли проблемы и поделиться опытом.Почетным гостем на Дне поля стал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Владимир Игонин. Представитель ведомства отметил, что благодаря стараниям местных сельхозпроизводителей урожай картофеля в нашем регионе с каждым годом растет.«В 2013 году у нас в среднем было 250 центнеров с гектара, а в прошлом – уже 290 центнеров, в этом году в планах собрать 300 центнеров. Но есть очень важная проблема. Картофель в большом количестве поступает к нам из других стран, соответственно конкуренция растет, а спрос снижается. Наши картофелеводы просто не успевают реализовать свою продукцию. Сейчас мы все силы направили на решение данной проблемы, обсуждаем сотрудничество с крупными торговыми сетями. Думаю, мы этот вопрос решим в пользу наших картофелеводов. Тем более наши хозяйства сегодня уже вышли на европейский уровень, у них и техника современная, и семена качественные. В своем мастерстве они достигли уже многого», – подытожил замминистра.Помимо статичных экспозиций от компаний-партнеров Potato Russia, гостям мероприятия в открытом поле были представлены самые популярные сорта картофеля, в том числе и российские.Всего на демонстрационных делянках было представлено более 50 сортов картофеля. Производители воочию смогли посмотреть на каждый из них в полевых условиях, напрямую задать свои вопросы семеноводам, обменяться контактами, договориться о сотрудничестве. В рамках практической части Дня поля также была организована демонстрация картофелеуборочной техники компании Grimme и агрегатов для обработки почвы. Кроме того, для участников мероприятия была организована развлекательная программа с различными конкурсами и дегустацией блюд из картофеля, сообщает Минсельхоз региона.Фото: Наталья Грецова, «Агроинформ»