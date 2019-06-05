На ТОР «Тольятти» появятся два новых резидента

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Во вторник, 4 июня, под председательством министра экономического развития и инвестиций Дмитрия Богданова состоялось очередное заседание комиссии по рассмотрению заявок на заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития Тольятти, на котором членами Комиссии приняты положительные решения по заявкам двух компаний: ООО «Новые Медицинские Технологии» и ООО«ПолиКомб», сообщает пресс-служба облправительства.Компания «Новые Медицинские Технологии» с проектом «Создание отделения медицинской реабилитации «Второй шанс» в г.о. Тольятти». Цель проекта – повышение качества и доступности оказания медицинской реабилитационной помощи населению на территории г.о.Тольятти, г.о.Жигулевск и м.р.Ставропольский. Основным продуктом инвестиционного проекта является предоставление комплекса медицинских услуг по реабилитации больных с использованием современных медицинских технологий и методик, инновационных методов реабилитации пациентов.Заявленный объём инвестиций – 42,6 млн рублей, планируется создать 39 новых рабочих мест.Компания «ПолиКомб» с проектом «Производство трикотажных перчаток и спецодежды в г.Тольятти». Основной продукцией инвестиционного проекта являются трикотажные перчатки из различных видов пряжи, размеров и плотности, с нанесением защитного покрытия на ладонную часть и без него, а также спецодежда, предназначенная для индивидуальной защиты от вредоносных факторов, униформа, которая выделяет сотрудников и подчеркивает стиль компании. Заявленный объём инвестиций – 25,8 млн рублей, новых рабочих мест – 83.Как ранее заявлял Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, одним из важных направлений развития ТОР «Тольятти» является создание в регионе благоприятных условий для ведения бизнеса: «Предусмотренные в Самарской области преференции и условия получения статуса резидента ТОР - самые лояльные в стране».«Задача по привлечению инвестиций в Самарскую область – одна из приоритетных для министерства экономического развития и инвестиций и в целом для Правительства региона» - отметил Дмитрий Богданов в ходе рассмотрения инвестпроектов. «Мы видим активную работу муниципалитета по привлечению резидентов на ТОСЭР. Город получает диверсифицированную экономику с рабочими местами в различных отраслях промышленности. Для резидентов созданы уникальные льготы по налогам, лучше которых в стране нет» - рассказал министр.