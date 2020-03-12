На Самарском заводе электромонтажных изделий увеличилась выработка выпускаемой продукции

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В среду, 11 марта 2020 года, на АО «Самарский завод электромонтажных изделий» успешно завершился «пилотный проект» в рамках реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», который инициировал Президент России Владимир Путин.За период с июня 2019 года с помощью руководителей проектов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области здесь оптимизировали производство кронштейнов и угловых элементов для кабеленесущих систем. В результате на потоке-образце увеличилась выработка на одного сотрудника.«Пилотный проект по внедрению на Самарском заводе электромонтажных изделий системы бережливого производства завершен успешно. Все это время мы постоянно ощущали поддержку руководства предприятия. Продуктивно поработала команда завода, нам удалось выполнить все контрольные показатели. Время протекания процесса сократили на 32%, объем незавершенного производства снизился на 35%, а выработка на одного работника увеличилась на 26%», - прокомментировал руководитель проекта РЦК Самарской области Илья Арискин.Как рассказал заместитель генерального директора по производству АО «СЗ ЭМИ» Евгений Грибанов, серьезным изменениям подверглась внутренняя логистика. Ради повышения производственной эффективности на предприятии выполнили перестановку оборудования, что позволило сократить время протекания процесса.Рост производительности труда можно назвать главным механизмом повышения конкурентоспособности предприятий. «Суть нацпроекта заключается в обучении каждого предприятия сокращению неэффективных и избыточных затрат, сокращению различных потерь. Это могут быть потери в виде времени, когда оборудование простаивает или находится в переналадке, в виде излишних запасов сырья и материалов на складах, излишних запасов продукции на различных этапах ее передела, излишних перемещениях сотрудников или сырья, материалов, излишних финансовых затрат. Предприятие должно научиться убирать все лишнее в своей деятельности», - подчеркивает министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов.Наиболее отличившимся специалистам АО «Самарский завод электромонтажных изделий» заместитель министра промышленности и торговли Самарской области Олег Жадаев вручил Почетные грамоты министерства, поблагодарив за отличный результат. Теперь, благодаря национальному проекту «Производительность труда и поддержка занятости» на заводе есть квалифицированная рабочая группа специалистов, владеющая инструментами бережливого производства. Предприятие входит в процесс непрерывного внедрения улучшений, важность которого неоднократно отмечал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подчеркивая, что повышение производительности труда — ключевой элемент опережающего экономического развития региона.Сейчас участниками национального проекта стали уже 74 предприятия губернии, а к концу 2024 года в процесс внедрения системы бережливого производства должно быть вовлечено 250 крупных и средних предприятий, имеющих годовую выручку более 400 млн рублей. Также важно отметить, что участники национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» имеют возможность получить льготное финансирование инвестиционных проектов из федерального или из регионального фондов развития промышленности (ФРП). А это открывает новые возможности для расширения производства.

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