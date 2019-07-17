В селе Винновка Ставропольского района в воду выпустили 56 тыс. мальков стерляди
17 июля 2019 14:18
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Поголовье мальков выросло в рыбоводческом хозяйстве Свято-Богородичного Казанского мужского монастыря. Разведением стерляди здесь занимаются с 2014 года по благословению Владыки Сергия.
Сегодня рыбоводное хозяйство монастыря выпускает от 100 до 280 тыс. мальков ежегодно. Молодь выращивают из икры, закупленной в Астраханской области. Все это время рабочие практически неотлучно находятся в цехе – настолько уязвим зарождающийся организм.
«Около недели икра инкубируется в специальном аппарате, после чего мальки появляются на свет. Какое-то время они живут на собственном жире, а потом переходят на специальное питание, - рассказывает один из специалистов хозяйства, монах Лука. - В этот период много особей гибнет из-за того, что не сформировался желудочно-кишечный тракт».
В планах хозяйства – наладить собственное производство благородной породы. Для этого в 2016 году монастырь закупил маточное стадо стерляди. «В больших масштабах производство начнется через год», - поясняет монах Лука.
Выпуск мальков производится под контролем компетентных органов. «После того, как в регионе был построен каскад ГЭС, запасы осетровых резко снизились. В частности, стерлядь была занесена в Красную книгу Самарской области. Сегодня наша главная цель - восстановить ее популяцию, - рассказала заместитель начальника отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны Средневолжского территориального ТУ Росрыболовства Галина Сидорова. По ее словам, в регионе функционирует два крупных рыбоводных завода, а также ряд средних и мелких хозяйств. В общей сложности в водоемы выпускается до 1,5 млн мальков в год.
Глава региона Дмитрий Азаров подчеркнул эффективность и высокую значимость проводимой работы. «Бережное отношение к биологическим ресурсам и жесткий контроль за отловом краснокнижных особей создают условия для восстановления популяции стерляди в Волге, - отметил губернатор. - Работа будет продолжена стараниями разных людей - профессионалов и доброхотов, и, конечно, молитвами братии Свято-Богородичного монастыря, где существует это хозяйство».
Улучшение экологической ситуации в акватории Волги - одна из ключевых задач в работе областного правительства. «Сегодня наш регион принимает активное участие в национальном проекте «Экология». Только по программе оздоровления Волги планируется возвести 39 очистных сооружений, - рассказал Дмитрий Азаров. - Нам помогают и крупные промышленные предприятия – они создают условия для очистки водяных стоков и сбросов атмосферного воздуха. Эта комплексная работа способствует улучшению экологической ситуации Волжского бассейна и региона в целом».
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