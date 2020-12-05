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Объявлен оранжевый уровень опасности.

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: "Объявлен оранжевый уровень опасности. В период с 6 по 8 декабря местами по Самарской области сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9 градусов и более".



Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует жителям области сократить время пребывания вне помещений и внимательно следить за своим состоянием, не допускать переохлаждения.



При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить

по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01»

(все операторы сотовой связи)



Единый телефон доверия Главного управления МЧС России

по Самарской области

(846) 337-72-82