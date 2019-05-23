В Самарской области стартовал флешмоб “Вода, я люблю тебя”
23 мая 2019 13:24
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Движение ЭКА запустило всероссийский флешмоб “Вода, я люблю тебя”, цель которого — развитие культуры водосбережения в обществе. Его участники узнают, как внести вклад в сохранение чистоты водоемов, повысить качество питьевой воды, пользоваться лайфхаками для водосбережения и вовлечь других в практики бережного отношения к воде. В рамках флешмоба пройдут вебинары о сохранении Волги и Байкала и правилах выбора экологичной косметики и бытовой химии.
Для участия во флешмобе необходимо зарегистрироваться на платформе http://ecowiki.ru/ilovewater/ и выполнить ряд несложных заданий с помощью инструкций, подготовленных организаторами:
определить свой водный след;
изучить и следовать правилам экономии воды в быту;
пользоваться экологичной бытовой химией и косметикой;
поделиться советами по сбережению воды в социальных сетях с хештегом #водаялюблютебя.
“К 2025 году ученые прогнозируют глобальный водный кризис и дефицит пресной воды для 4 млрд человек, то есть для половины населения Земли! Чтобы гарантировать сохранность и доступность важнейшего для жизни ресурса, необходимо научиться его беречь и ценить. Наша задача — поделиться с участниками флешмоба лайфхаками, благодаря которым они смогут ежедневно беречь воду и заботиться о ее чистоте“, — отмечает директор движения ЭКА Елена Горохова.
Флешмоб “Вода, я люблю тебя” стартовал на портале Ecowiki.ru — платформе открытых знаний и технологий для популяризации экологичного образа жизни и развития экологического сообщества России. В течение 2019 года на платформе будет запущено 10 флешмобов, самых активных участников которых ждут полезные экопризы. Участниками флешмобов в рамках проекта уже стали почти 5 тысяч россиян.
Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
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