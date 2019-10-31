В Самаре пройдет фестиваль «Экологическое единство»

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4 ноября в 13.00 в Самаре в ТРЦ «Аврора Молл» возле большой сцены на фудкорте (ул. Аэродромная, 47а, 3 корпус, 4 этаж) состоится ежегодный фестиваль «Экологическое единство». Он проводится в рамках просветительской работы регионального оператора в сфере экологии.Гостей праздника ждет знакомство с экологической культурой. Подготовлена большая программа, конкурсы, мастер-классы.Свои секции на площадке разместят следующие организации: «Экологический контроль», «Свежий ветер», «ЭкоШок», Самарская муниципальная информационно-библиотечная система и другие.На фестивале затронут тему экопривычек, вопросы потребления. На площадке будет работать пункт приема #Добрых_крышечек. Также состоится выступление детских музыкальных хореографических коллективов. Для детей будет работать площадка аквагрима. Самых активных участников ждут подарки. сообщает пресс-служба облправительства.Фото pixabay.com