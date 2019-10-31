В Самаре пройдет фестиваль «Экологическое единство»
31 октября 2019 10:39
38
4 ноября в 13.00 в Самаре в ТРЦ «Аврора Молл» возле большой сцены на фудкорте (ул. Аэродромная, 47а, 3 корпус, 4 этаж) состоится ежегодный фестиваль «Экологическое единство». Он проводится в рамках просветительской работы регионального оператора в сфере экологии.
Гостей праздника ждет знакомство с экологической культурой. Подготовлена большая программа, конкурсы, мастер-классы.
Свои секции на площадке разместят следующие организации: «Экологический контроль», «Свежий ветер», «ЭкоШок», Самарская муниципальная информационно-библиотечная система и другие.
На фестивале затронут тему экопривычек, вопросы потребления. На площадке будет работать пункт приема #Добрых_крышечек. Также состоится выступление детских музыкальных хореографических коллективов. Для детей будет работать площадка аквагрима. Самых активных участников ждут подарки. сообщает пресс-служба облправительства.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
30 октября 2019 13:45
Его хотят создать в Октябрьске. Благоустройство региона
243
30 октября 2019 11:55
ъСейчас они работают в тестовом режиме. Благоустройство региона
219
30 октября 2019 10:23
На место приехало несколько десятков приставов. Благоустройство региона
319
Капитальный ремонт в Самаре
1 октября 2019 19:02Grohe для кухни (5)
Кухня – помещение, при оформлении и обустройстве которого должна быть учтена каждая деталь. Капитальный ремонт в Самаре
818
25 сентября 2019 10:50
Уборка собственной квартиры – процесс скучный, но обязательный. Конечно, если для Вас важно, чтобы в Вашем доме было чисто и красиво. Капитальный ремонт в Самаре
497
10 августа 2019 17:43
Продукция сети магазинов ИКЕА повсеместно пользуется особым спросом. Шведская компания специализируется на производстве мебели для дома, существенную часть... Капитальный ремонт в Самаре
1552
Всё в Дом
15 октября 2019 23:04На что обратить внимание при выборе двуспальной кровати?
После тяжелого трудового дня каждый человек приходит домой, чтобы расслабиться и получить новый заряд энергии. Во сне человек в среднем проводит треть своей... Всё в Дом
546
10 октября 2019 16:00Особенности кресла-мяча
В любом домовладении или квартире незаменимым предметом мебели является кресло. И если вы любите оригинальничать, предпочитаете не загромождать... Всё в Дом
152
7 октября 2019 12:19Комод в интерьере
В современном интерьере комод вещь незаменимая. Он идеально вписывается в любой интерьер и встретить его можно в любой комнате. Всё в Дом
161
ЖКХ
30 октября 2019 17:15
В период с 08:00 31 октября 2019 года до 17:00 12 ноября. ЖКХ
309
30 октября 2019 16:41
Специалистам пришлось построить несколько участков газопроводов высокого давления – подземных и надземных, стальных и полиэтиленовых разного диаметра... ЖКХ
240
30 октября 2019 16:34
Наибольшие задолженности за водоснабжение и водоотведение скапливаются либо у асоциальных личностей, либо, как ни удивительно, у граждан с очень высоким... ЖКХ
328
Экология
31 октября 2019 10:39
Подготовлена большая программа, конкурсы, мастер-классы. Экология
34
28 октября 2019 09:12
Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации. Экология
227
24 октября 2019 15:16
Городами-рекордсменами по сбору отработанных батареек в рамках Всероссийской акции стали Самара и Тольятти. Экология
374
Видео
28 октября 2019 09:53
Видно, что машины завозят в транспортный отсек самолёта Ил-76. В стране
276
22 октября 2019 21:05
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и... Социум
426
14 октября 2019 12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов. Социум
484
10 октября 2019 13:57
Все члены экипажа живы, пострадавших нет. Происшествия
557
9 октября 2019 12:32
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик. ЖКХ
1204
3 октября 2019 09:14
Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
780
Фоторепортажи
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1221
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1899
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1295
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1588
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1772
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
1239
Мероприятия