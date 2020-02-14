В Новокуйбышевске реализуют проект организации комплекса бань и саун, термальных бассейнов под открытым небо
14 февраля 2020 14:48
146
В комплексе планируют построить 6 бассейнов и 10 саун. По словам директора ООО "Волжские термы" Александры Калабиной, слоган их проекта звучит как "На курорт — без перелета". "Цены на услуги нашего комплекса будут доступны для большинства граждан, мы создаем пространство для отдыха в бюджетном сегменте. Любой человек должен иметь возможность прийти после работы или в свой выходной и отдохнуть здесь", — рассказала она. Такие бизнес-модели в России есть, но все они в среднем или люксовом ценовом сегменте. По мнению инициаторов проекта, работа центра будет направлена не только на оздоровление местного населения, но и на привлечение в Самарскую область туристов из других регионов.
В комплексе также планируется создать фуд-корт, отдельную игровую зону для детей с бассейном, парилкой. Все бассейны будут оснащены различными массажными аттракционами: гидромассаж, аэромассаж и другое. Планируется, что открытие "Волжских терм" состоится в конце 2020 года.
Проект был одобрен губернатором Дмитрием Азаровым в ходе конференции по вопросам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, которая состоялась в апреле 2019 года. В своем Послании он также подчеркнул необходимость формирования благоприятного инвестиционного климата в регионе.
"Роста инвестиций можно достичь только за счет реализации новых проектов и прихода в регион новых инвесторов, в том числе средних и малых предприятий. Бизнес вкладывается в будущее, когда видит перспективы отдачи средств и уверен в надежности своих вложений", — отметил Дмитрий Азаров.
Для того, чтобы проект по созданию городского курорта в Новокуйбышевске был реализован, Александра Калабина обратилась за финансовой поддержкой в Корпорацию МСП. "Параллельно с этим мы дорабатывали концепцию, которая для российского рынка очень новая, поэтому для поиска верных решений мы ездили в Германию, Польшу и другие европейские страны, — пояснила Александра Калабина. — Затем мы подготовили необходимые документы, Корпорация МСП и Гарантийный фонд Самарской области выступили гарантами. После этого мы защитили проект на инвестиционном совете, и он нашел поддержку губернатора".
По словам генерального директора АО микрокредитная компания "Гарантийный фонд Самарской области" Юлии Красиной, сегодня через фонд, учрежденный региональным Минэкономразвития, осуществляется несколько видов финансовой поддержки. В частности, это предоставление поручительств субъектам МСП, если у них недостаточно собственного залога для получения нужного кредита в банке или открытия банковской гарантии. Кроме того, предоставляются микрозаймы до 5 млн рублей под ставку, которая зависит от места регистрации предпринимателя и того вида проекта, который он реализует.
"Сегодня у нас уровень ставок беспрецедентно низкий, в моногородах они начинаются с 3%, если предприниматель реализует приоритетный проект, связанный с экспортной деятельностью, сельским хозяйством и т. д. На эту же ставку могут претендовать резиденты инвестиционных площадок, женщины-предприниматели. Максимальная ставка составляет 8,5%", — рассказала Юлия Красина.
Как рассказал региональный директор АО "МСП Банк" Владимир Лаухин, строительство курортного комплекса ведется в Новокуйбышевске, а кредитование предпринимателей из моногородов является приоритетным направлением в работе финансовой организации.
Как добавила Юлия Красина, сегодня ГФСО поддерживает много проектов, которые длительное время не могли найти необходимое финансирование на реализацию. "Такие проекты сегодня есть и в сфере сельского хозяйства, и в сфере строительства, который мы поддерживаем совместно с Фондом развития моногородов и Фондом развития промышленности", — рассказала она, передает vkonline.ru.
Фото из открытых источников
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
14 февраля 2020 18:56
Иннокентий Алафинов отметил, что «хорошее начало проекта приведёт к успешной его реализации». Благоустройство региона
35
14 февраля 2020 14:48
В комплексе планируют построить 6 бассейнов и 10 саун. Благоустройство региона
145
14 февраля 2020 12:18
Люди отмечают, что буквально каждый метр дороги там - в ямах. Благоустройство региона
162
Капитальный ремонт в Самаре
11 февраля 2020 18:01
Когда в доме есть ковры – хозяева безусловно счастливы, ведь это всегда красиво, удобно и тепло. Но появление на напольных покрытиях глубоких, трудно... Капитальный ремонт в Самаре
141
6 февраля 2020 20:27
Решили купить диван? А знаете ли вы, что цвет и форма дивана должны соответствовать интерьеру помещения? Капитальный ремонт в Самаре
235
22 января 2020 07:43
Концепция штор в рулоне выполнена просто: пользователь тянет за цепочку, и тогда все основание наматывается в ось. Капитальный ремонт в Самаре
546
Всё в Дом
7 февраля 2020 15:56Мясорубка электрическая. Обзор лучших моделей
Возможно, вы видели новости о наполнителях и консервантах в уже готовом фарше. Многие задаются вопросом о количестве и типе химикатов. Всё в Дом
251
5 февраля 2020 23:13Как выбрать массажное кресло
Для того, чтобы можно было расслабиться, отдохнуть, получить удовольствие и ползу для здоровья, многие приобретают массажное кресло. И к выбору следует... Всё в Дом
118
27 января 2020 22:36Услуги по ремонту стиральных машин и бытовой техники
Ситуации, когда могут возникнуть поломки в вашей стиральной машине, обычно происходят в самый непредвиденный момент. Всё в Дом
359
ЖКХ
14 февраля 2020 19:13
Управляющим компаниям дали срок два дня на уборку гололеда. ЖКХ
24
14 февраля 2020 16:59
В планах специалистов Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» в феврале 2020 года ограничить поставки услуг отопления и горячего водоснабжения для 50... ЖКХ
104
14 февраля 2020 16:24
Требуют незамедлительной расчистки 2364 выхода из подъездов, 1094 дворовых тротуаров, 2151 проезд. ЖКХ
100
Экология
13 февраля 2020 09:43
Март — самый сухой месяц в году в средней полосе. Экология
261
11 февраля 2020 09:29
В краеведческом музее г. Тольятти состоялось подведение итогов шестого областного фотоконкурса «Большой год-2019». Экология
236
7 февраля 2020 13:49
Соответствующее распоряжение подписал губернатор Самарской области. Экология
307
Видео
14 февраля 2020 10:40
Они берут пищу прямо из рук. В стране
189
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
678
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2583
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
1019
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
2089
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1604
Фоторепортажи
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
432
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1203
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1700
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1709
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
2050
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
3168
Мероприятия