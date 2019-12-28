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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Нефтегорском районе начал работу новый детский сад на 120 мест

28 декабря 2019 14:12
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Родители детей поблагодарили Дмитрия Азарова за современный детский сад, который стал частью единого образовательного центра.
Рабочий день губернатора Дмитрия Азарова стартовал в Нефтегорском районе СО. Здесь начал работу новый детский сад на 120 мест, построенный по нацпроекту "Демография".

Сюда будут ходить дети в возрасте от 1,5 до 6 лет. Уже набрано 112 ребятишек.

Двухэтажное здание построенно по типовому проекту и рассчитано на 6 групп, из них 3 ясельных. Есть спортивный и музыкальный залы, кабинеты логопеда, врача, психолога и даже своя костюмерная! А в подвале - современная система очистки воды. Штат сотрудников - 40 человек.

Открытие нового здания детского сада «Умка» позволило полностью ликвидировать очередь в дошкольные учреждения Нефтегорска.

Родители детей поблагодарили губернатора за современный детский сад, который стал частью единого образовательного центра (школа, центр творчества, спортивный центр, детсад).

Практически в каждой группе установлено интерактивное оборудование. Малыши показали Дмитрию Азарову, как можно научиться строить мосты с помощью сенсорного стола, а с помощью проекционного экрана - помочь морскому царю с уборкой дна, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.  
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Комментарии


Благоустройство региона
28 декабря 2019  14:12
Родители детей поблагодарили Дмитрия Азарова за современный детский сад, который стал частью единого образовательного центра.
В Нефтегорском районе начал работу новый детский сад на 120 мест
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