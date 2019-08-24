Фрунзенский мост в Самаре откроют уже в этом году при софинансировании от госсистемы «Платон»
24 августа 2019 15:56
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Важный для региона инфраструктурный объект реализуется при софинансировании из федерального бюджета, в том числе за счет средств, поступающих через государственную систему «Платон». Только в 2019 году из центра на завершение строительства направлено 1,5 млрд рублей. Общее финансирование работ в текущем году — 3,6 млрд рублей.
Сдача в эксплуатацию шестиполосного искусственного сооружения запланирована на конец этого дорожно-строительного сезона. В настоящее время мостовики завершили бетонирование плиты проезжей части пролетного строения, возводят транспортные развязки на правом и левом берегах реки Самары.
В целом, кроме мостового перехода через реку Самару длиной 667 м, проект включает также строительство 80-метрового моста через озеро Банное, транспортных развязок на улицах Фрунзе и Шоссейной, путепровода на улице Шоссейной, а также основного хода автомобильной дороги.
Ввод в эксплуатацию объекта позволит разгрузить мост по улице Главная, а также улучшить транспортную доступность двух жилых комплексов Самары — «Волгарь» и «Южный город». Искусственное сооружение решит проблему не только местного сообщения, но и обеспечит пропуск автотранспорта в сторону федеральных автодорог А-300 Самара - Большая Черниговка - граница с Республикой Казахстан и М-5 «Урал».
Всего при софинансировании от государственной системы «Платон» уже отремонтировано более 2700 км дорог и свыше 30 мостов: через Волгу в подмосковной Дубне, через Терек в Чечне, через реку Сосна в Орловской области, а также Белореченский мост в Краснодарском крае и мост через реку Чепца в Глазове. В начале 2019 года открылся еще один мост в Удмуртии, в течение года будут открыты два моста в Орловской области и Фрунзенский мост в Самаре, передает пресс-служба государственной системы "Платон".
Фото: kolesa.ru
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