Благодаря национальным проектам в Сергиевском районе модернизирована межпоселенческая библиотека и детская поликлиника
4 сентября 2019 20:14
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Сергиевский район активно включился в нацпроект: кроме обновлённой библиотеки, здесь в скором времени появится передвижной многофункциональный культурный центр, кинозал на базе ДК в пгт. Суходол и новые инструменты в Суходольской детской музыкальной школе.
Межпоселенческая центральная библиотека занимает двухэтажное здание, разделенное на детскую и взрослую библиотеки. Работники учреждения рассказали, что библиотека является настоящим центром притяжения: ежегодно сюда за новыми знаниями обращаются более 42 тысяч раз. Благодаря нацпроекту «Культура» учреждение сейчас проходит этап модернизации: здесь ведутся работы по созданию модельной библиотеки «Центр семейного чтения». Это позволит улучшить материально-техническую базу и качество библиотечного фонда, расширить пространство, увеличить количество и спектр культурно-образовательных услуг.
В библиотеку уже завезли книги по истории Самарского края – предмету, который с этого года будут изучать ребята во всех школах губернии. Дмитрий Азаров пополнил библиотечный фонд во многом уникальной книгой «Самара в игре», посвящённой играм ЧМ по футболу 2018 года.
Также Дмитрий Азаров посетил культурологический центр Сергиевска – местный краеведческий музей, который расположен в одном из старейших зданий райцентра – помещении торговой лавки купца Смирнова, построенном во второй половине XIX века. Коллектив смог создать по-настоящему уникальную для поселкового музея коллекцию, посвящённую крестьянскому быту, героям Великой Отечественной, природе Самарского края. По средам в музее допоздна звучит детский смех – здесь проходят интерактивные мастерские по лепке, рисованию.
Еще одно соцучреждение, которое преобразилось в Сергиевском районе области благодаря нацпроектам – детская поликлиника в Сергиевске. Здесь реализован региональный проект «Бережливая поликлиника», входящий в состав национального проекта «Здравоохранение».
Поликлиника обслуживает почти 3500 детишек, проживающих как в райцентре, так и в других населенных пунктах района. Для того, чтобы повысить доступность медпомощи и сократить время ее ожидания, упростить процедуру записи на прием, в медучреждении проведена модернизация.
Главврач Сергиевской ЦРБ Сергей Бородулин, в которую входит детская поликлиника, доложил Дмитрию Азарову о проведённых работах. Здесь проведен капремонт здания, закуплена мебель и современные инфоматы, модернизирована навигация в учреждении. Кроме того, введена должность администратора, который распределяет потоки пациентов, предоставляет посетителю информацию о дальнейшем маршруте в зависимости от цели его визита, а также помогает пациенту записаться на прием через инфомат в случае необходимости
По прогнозу администрации больницы, благодаря преобразованиям время ожидания на запись к врачу в регистратуре сократиться с 15 до 2 минут, как минимум на 50% возрастет кол-во записавшихся через колл-центр, ЕПГУ или инфомат, освободив тем самым персонал для более значимой работы, передает пресс-служба облправительства.
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