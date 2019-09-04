Я нашел ошибку
сегодня  Среда, 4 сентября, 23:52
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +11 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 04/09:
USD 66.5
-0.41
EUR 73.06
-0.14
Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Благодаря национальным проектам в Сергиевском районе модернизирована межпоселенческая библиотека и детская поликлиника

4 сентября 2019 20:14
121
После приёма граждан Сергиевского района Дмитрий Азаров оценил ход работ по модернизации межпоселенческой центральной библиотеки, которая ведётся в рамках нацпроекта «Культура».
После личного приёма граждан Сергиевского района губернатор Самарской области Дмитрий Азаров оценил ход работ по модернизации межпоселенческой центральной библиотеки, которая ведётся в рамках нацпроекта «Культура».

Сергиевский район активно включился в нацпроект: кроме обновлённой библиотеки, здесь в скором времени появится передвижной многофункциональный культурный центр, кинозал на базе ДК в пгт. Суходол и новые инструменты в Суходольской детской музыкальной школе.

Межпоселенческая центральная библиотека занимает двухэтажное здание, разделенное на детскую и взрослую библиотеки. Работники учреждения рассказали, что библиотека является настоящим центром притяжения: ежегодно сюда за новыми знаниями обращаются более 42 тысяч раз. Благодаря нацпроекту «Культура» учреждение сейчас проходит этап модернизации: здесь ведутся работы по созданию модельной библиотеки «Центр семейного чтения». Это позволит улучшить материально-техническую базу и качество библиотечного фонда, расширить пространство, увеличить количество и спектр культурно-образовательных услуг.

В библиотеку уже завезли книги по истории Самарского края – предмету, который с этого года будут изучать ребята во всех школах губернии. Дмитрий Азаров пополнил библиотечный фонд во многом уникальной книгой «Самара в игре», посвящённой играм ЧМ по футболу 2018 года.

Также Дмитрий Азаров посетил культурологический центр Сергиевска – местный краеведческий музей, который расположен в одном из старейших зданий райцентра – помещении торговой лавки купца Смирнова, построенном во второй половине XIX века. Коллектив смог создать по-настоящему уникальную для поселкового музея коллекцию, посвящённую крестьянскому быту, героям Великой Отечественной, природе Самарского края. По средам в музее допоздна звучит детский смех – здесь проходят интерактивные мастерские по лепке, рисованию.
Еще одно соцучреждение, которое преобразилось в Сергиевском районе области благодаря нацпроектам – детская поликлиника в Сергиевске. Здесь реализован региональный проект «Бережливая поликлиника», входящий в состав национального проекта «Здравоохранение».

Поликлиника обслуживает почти 3500 детишек, проживающих как в райцентре, так и в других населенных пунктах района. Для того, чтобы повысить доступность медпомощи и сократить время ее ожидания, упростить процедуру записи на прием, в медучреждении проведена модернизация.

Главврач Сергиевской ЦРБ Сергей Бородулин, в которую входит детская поликлиника, доложил Дмитрию Азарову о проведённых работах. Здесь проведен капремонт здания, закуплена мебель и современные инфоматы, модернизирована навигация в учреждении. Кроме того, введена должность администратора, который распределяет потоки пациентов, предоставляет посетителю информацию о дальнейшем маршруте в зависимости от цели его визита, а также помогает пациенту записаться на прием через инфомат в случае необходимости

По прогнозу администрации больницы, благодаря преобразованиям время ожидания на запись к врачу в регистратуре сократиться с 15 до 2 минут, как минимум на 50% возрастет кол-во записавшихся через колл-центр, ЕПГУ или инфомат, освободив тем самым персонал для более значимой работы, передает пресс-служба облправительства. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
4 сентября 2019  20:14
После приёма граждан Сергиевского района Дмитрий Азаров оценил ход работ по модернизации межпоселенческой центральной библиотеки, которая ведётся в рамках нацпроекта «Культура».
Благодаря национальным проектам в Сергиевском районе модернизирована межпоселенческая библиотека и детская поликлиника
После приёма граждан Сергиевского района Дмитрий Азаров оценил ход работ по модернизации межпоселенческой центральной библиотеки, которая ведётся в рамках... Благоустройство региона
120
4 сентября 2019  19:10
Карусель. Непременный атрибут детской площадки
 Детская радость – самая приятная вещь в мире. Сделать так, чтобы ребенок радовался – одна из основных задач родителей. Одним из неиссякаемых источников... Благоустройство региона
23
3 сентября 2019  23:39
При планировании развития территории Южного города большое внимание уделяется социальной инфраструктуре, возведению школ, детских садов, поликлиник.
В Южном городе обсудили перспективы развития микрорайона
При планировании развития территории Южного города большое внимание уделяется социальной инфраструктуре, возведению школ, детских садов, поликлиник.   Благоустройство региона
314
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
10 августа 2019  17:43
Как выбрать диван-кровать ИКЕА
Как выбрать диван-кровать ИКЕА
 Продукция сети магазинов ИКЕА повсеместно пользуется особым спросом. Шведская компания специализируется на производстве мебели для дома, существенную часть... Капитальный ремонт в Самаре
874
28 января 2019  23:34
Неисправности кондиционеров, их устранение
 Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
6437
2 декабря 2018  21:52
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
 Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
2925
Весь список
Всё в Дом
2 сентября 2019  17:39
Преимущества стиральных машинок с вертикальной загрузкой
 Сколько времени существуют стиральные машинки с вертикальным типом загрузки, столько времени и идут споры о том, чем же она лучше.  Всё в Дом
101
24 июля 2019  21:16
Правильный подход к обслуживанию и уходу за бассейном
Правильный подход к обслуживанию и уходу за бассейном
Если вы купили и установили бассейн на заднем дворе, но не желаете тратить время и силу на уход за ним, то он прослужит вам не долго.  Всё в Дом
879
24 июля 2019  21:14
Сложности в обустройстве детской комнаты
Сложности в обустройстве детской комнаты
 Все мы знаем, как сложно разработать и воплотить в жизнь ремонт мечты. Но самыми сложными в этом плане становятся детские комнаты и тут есть несколько причин.  Всё в Дом
147
Весь список
ЖКХ
4 сентября 2019  13:50
РКС-Самара направит на реконструкцию 14-ти канализационных насосных станций 44,8 млн рублей
«РКС-Самара» направит на реконструкцию 14-ти канализационных насосных станций 44,8 млн рублей
До конца 2019 года будут установлены новые насосы с автоматическим управлением. ЖКХ
200
3 сентября 2019  14:19
Общая задолженность жителей и предприятий Самары за водоснабжение и водоотведение превышает 1,5 млрд. рублей.
Специалисты «РКС-Самара» совместно с судебными приставами-исполнителями проводят рейды по должникам
Общая задолженность жителей и предприятий Самары за водоснабжение и водоотведение превышает 1,5 млрд. рублей.  ЖКХ
359
3 сентября 2019  09:52
В Самарской области ежемесячно уменьшается число платящих за вывоз мусора
В Самарской области ежемесячно уменьшается число платящих за вывоз мусора
ЭкоСтройРесурс будет выставлять претензии неплательщикам. ЖКХ
281
Весь список

Экология
3 сентября 2019  10:41
Почти 16 000 штук мальков стерляди выпущено в Волгу в районе села Винновка Самарской области
Почти 16 000 штук мальков стерляди выпущено в Волгу в районе села Винновка Самарской области
Выпуск прошел в ходе экологической акции ПАО «Кузнецов» под контролем сотрудников Средневолжского территориального управления Росрыболовства.  Экология
241
30 августа 2019  12:48
В Самарской области снова ожидают заморозки
В Самарской области снова ожидают заморозки
Жителям советуют одеваться теплей. Экология
729
29 августа 2019  12:24
Более 200 тысяч особей стерляди и толстолобика отправятся в свободное плавание по Волге
Более 200 тысяч особей стерляди и толстолобика отправятся в свободное плавание по Волге
Новым домом для рыб станет Куйбышевское водохранилище. Экология
274
Весь список


Видео
2 сентября 2019  10:53
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности.
В стране
247
27 августа 2019  12:56
Александр Соболев: Поменялся бы телами со Златаном
Александр Соболев: "Поменялся бы телами со Златаном"
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только.
Спорт в регионе
495
22 августа 2019  11:40
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа Пропеллер
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа "Пропеллер"
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него.
В стране
351
21 августа 2019  10:58
В Госдуме предложили выделять семьям с детьми «первосентябрьский капитал»
В Госдуме предложили выделять семьям с детьми «первосентябрьский капитал»
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
321
31 июля 2019  10:50
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Он не получил при падении никаких травм.
В мире
555
25 июля 2019  11:18
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
Он объединяет активных людей региона.
Социум
1465
Весь список

Фоторепортажи
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
439
24 августа 2019  20:09
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником.
Культура
2209
23 августа 2019  10:13
В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
На набережной развернули самый длинный флаг. 
Социум
413
11 августа 2019  12:31
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной.
Спорт в регионе
690
8 августа 2019  10:49
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Гостям представили обширную тематическую программу.
Социум
500
28 июля 2019  12:48
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар.
Культура
638
Весь список

Мероприятия
Череду музыкальных концертов ко Дню города 6 сентября откроет фестиваль «Самара open jazz»
Сотрудники МЧС проводят уроки ОБЖ в школах региона
В Самаре состоится XIX фестиваль классического балета им. А. Шелест
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Сентябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные