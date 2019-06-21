Я нашел ошибку
сегодня  Пятница, 21 июня, 18:47
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +29 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 21/06:
USD 63.39
-0.59
EUR 71.55
-0.09
Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре вместо засохших туй на Московском шоссе начали высаживать рябины

21 июня 2019 13:26
137
В Самаре вместо засохших туй на Московском шоссе начали высаживать рябины Высадка началась с участка дороги на проспекте Кирова.
Высадка началась с участка дороги на проспекте Кирова.

Напомним, получившие ожоги туи на Московском шоссе заменят 620 деревьями и 7 тысячами кустарников.

В четверг, 20 июня 2019 года, началась работа по высадке крупномерных деревьев вдоль Московского шоссе. Старт работам был дан на пересечении Московского шоссе с пр. Кирова, где по гарантийным обязательствам высадили рябины.

Заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов, комментируя "СитиТрафику" ситуацию, сказал, что чиновники приобрели "горький" опыт и больше высаживать туи на этой территории не будут.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
21 июня 2019  13:53
На пересечении Владимирской и Чернореченской в Самаре появится светофор
На пересечении Владимирской и Чернореченской в Самаре появится светофор
Он будет без кнопки для пешеходов. Благоустройство региона
133
21 июня 2019  13:26
В Самаре вместо засохших туй на Московском шоссе начали высаживать рябины Высадка началась с участка дороги на проспекте Кирова.
В Самаре вместо засохших туй на Московском шоссе начали высаживать рябины
Высадка началась с участка дороги на проспекте Кирова. Благоустройство региона
136
21 июня 2019  09:49
Улицу Куйбышева в Самаре сделают пешеходной
Улицу Куйбышева в Самаре сделают пешеходной
Но перекрывать ее будут только по особым случаям. Благоустройство региона
229
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
28 января 2019  23:34
Неисправности кондиционеров, их устранение
 Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
4766
2 декабря 2018  21:52
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
 Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
2713
16 ноября 2018  06:46
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
1296
Весь список
Всё в Дом
31 мая 2019  20:13
Воздушные шары на любой вкус - идеальное украшение для любого торжества
 Для того чтобы оригинально и со вкусом оформить любое торжество, будь то свадьба или день рождения, не обойтись без воздушных шаров. Всё в Дом
356
31 мая 2019  20:11
Итальянские гостиные - комфорт и роскошь
 Мебель из Италии всегда востребована и безупречна по качеству. Подобные предметы интерьера - важный элемент в домовладении или квартиры.  Всё в Дом
136
23 мая 2019  15:37
Светильники от китайского бренда в интернет магазине
Светильники от китайского бренда в интернет магазине
 Светильники позволяют любому помещению быть более красивым, атмосферным и ярким. В зависимости от дизайна и задумок специалистов, нужно выбирать светильники... Всё в Дом
334
Весь список
ЖКХ
21 июня 2019  16:53
Работы планируется завершить в первой половине дня 25 июня
Вниманию жителей Куйбышевского района: 24 июня на время ремонтных работ от ХВС будет отключен ряд зданий
Работы планируется завершить в первой половине дня 25 июня  ЖКХ
99
21 июня 2019  09:52
С 1 июля в Самаре вырастут тарифы за воду
С 1 июля в Самаре вырастут тарифы за воду
Кубометр воды будет стоить 31,6 руб. с учетом НДС. ЖКХ
157
21 июня 2019  09:27
РКС-Самара провели публичный отчёт о деятельности за 2018 год
«РКС-Самара» провели публичный отчёт о деятельности за 2018 год
Организация отчиталась перед представителями власти, бизнеса и активными жителями. ЖКХ
172
Весь список

Экология
21 июня 2019  14:01
В Самаре в Волгаре открылся пункт наблюдения за качеством воздуха
В Самаре в «Волгаре» открылся пункт наблюдения за качеством воздуха
Он расположен на Софийской площади. Экология
125
20 июня 2019  13:10
Жители Поволжья выступили против уничтожения опасных отходов по соседству
Жители Поволжья выступили против уничтожения опасных отходов по соседству
Всего «Росатом» планирует построить 7 заводов по переработке отходов I и II классов опасности. Экология
298
17 июня 2019  09:43
Региональный оператор наладил вывоз отходов из турбаз на правом берегу Волги и о. Поджабный
Региональный оператор наладил вывоз отходов из турбаз на правом берегу Волги и о. Поджабный
Уже вывезено около 100 кубометров твердых коммунальных отходов.  Экология
204
Весь список


Видео
19 июня 2019  09:40
В Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль
В Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль
В последние месяцы вулкан проявлял активность.
В мире
260
13 июня 2019  13:51
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту Профстажировки»
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту «Профстажировки»
Самарская область стала одним из пилотных регионов.
Социум
444
7 июня 2019  13:11
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге.
Экономика региона
402
7 июня 2019  12:57
Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с АО Газпромбанк»
Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с АО «Газпромбанк»
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов.
Экономика региона
368
5 июня 2019  14:03
Самарские водители перекрыли Московское шоссе, чтобы утка с утятами перешла дорогу
Самарские водители перекрыли Московское шоссе, чтобы утка с утятами перешла дорогу
Ситуация произошла на 17-ом км.
Социум
467
3 июня 2019  12:51
На базе детского отделения Шенталинской ЦРБ открылась "Бережливая поликлиника"
На базе детского отделения Шенталинской ЦРБ открылась "Бережливая поликлиника"
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. 
Здравоохранение
463
Весь список

Фоторепортажи
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
476
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
372
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
632
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
658
7 июня 2019  09:40
В Самаре прошел Пушкинский бал
В Самаре прошел Пушкинский бал
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке.
Культура
391
1 июня 2019  17:12
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия.
Социум
705
Весь список

Мероприятия
22 июня в Самаре пройдет бесплатный кинопоказ в летнем кинотеатре в парке Гагарина
Самарские учителя истории и учитель английского стали лучшими в «Диктанте Победы»
В Самаре состоялось торжественное мероприятие в честь 110-летнего юбилея со Дня образования кинологической службы МВД
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные