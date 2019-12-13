В Самаре на площади Куйбышева зажгли главную елку
13 декабря 2019 12:29
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Подготовка к празднованию Нового года в Самаре выходит на финишную прямую. На площади Куйбышева протестировали медиагирлянду 26-метровой елки. Она засияла тысячами огней, пишет 63.ру.
— Сейчас мы занимаемся настройкой медиагирлянды. Она состоит из 20 тысяч пикселей-шаров, каждый управляется отдельно. На каждом шарике может отображаться 16 тысяч цветов, — рассказал представитель подрядной организации Дмитрий Шарапов.
Управление гирляндой идет с сервера, который устанавливают в главный каркас елки. Менять режим и ставить новые сюжеты можно с ноутбука или телефона в любой точке мира.
А вот какие новогодние сюжеты на главной елке будут транслировать в Новый год, пока держат в тайне. Их разработкой занимаются дизайнеры и видеографы. Но уже известно, что некоторые представления светового шоу будут проходить под музыкальное сопровождение диджея Мороза.
Медиагирлянда первый раз в Самаре появилась в 2018 году. В прошлом году она показала себя отлично, также прекрасно заработала и в этом году. Сложностей при монтаже и настройке никаких не возникло. Срок ее эксплуатации составляет примерно 5 лет.
Рядом с главной виновницей торжества на площади также появились и 6 елочек поменьше. Вокруг каждой будет ледяной забор, над которым трудятся скульпторы из Екатеринбурга.
— Лед привезли из Тюмени — 190 блоков. Их выпилили из обычного пресного озера. Ледовых фигур и ледяной горки в этом году не будет. Только красивый забор изо льда вокруг каждой елки. Рисунок одинаковый, по трафарету. Оттепель ледяному ограждению тоже не страшна. Она может только растопить рисунок, а сами блоки точно простоят до марта, — рассказал скульптор Павел Соловьев.
Размер одного такого ледяного бруска составляет 100 на 50 сантиметров, а толщина — 25. Между собой их скрепляют водой. Также каждое ограждение снизу будет подсвечиваться специальной гирляндой. Ее рабочие будут врезать прямо внутрь льда.
Праздничной красотой можно будет полюбоваться уже вечером в воскресенье, 15 декабря. Кроме украшенных елок и ледяных заборов на площади установят светодиодные фигуры и домики.
Помимо этого, жители города смогут покататься на коньках и деревянной горке, сходить в усадьбу Деда Мороза. А в новогоднюю ночь на площади устроят шоу с фейерверками и концертом артистов.
Фото: Дильдина Светлана
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Комментарии
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