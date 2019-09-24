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Новости /  Экономика /  Бизнес  

Вопрос о новом бизнес-омбудсмене подвесили

24 сентября 2019 17:47
117
Согласовать кандидатуру нового уполномоченного по защите прав предпринимателей планировали рассмотреть сегодня, 24 сентября, на заседании губернской думы.
Согласовать кандидатуру нового уполномоченного по защите прав предпринимателей планировали рассмотреть сегодня, 24 сентября, на заседании комитета по промышленности, предпринимательству и торговле Самарской губернской думы. Однако в самом начале заседания выяснилось, что этот вопрос исключен из повестки. По какой причине это произошло, пока неизвестно, передает «СО» ОНЛАЙН.

«СО» ОНЛАЙН напоминает, что полномочия действующего бизнес-омбудсмена Евгения Борисова, который присутствовал сегодня на заседании комитета, истекли еще 24 марта. Однако он будет продолжать работать, поскольку до сих пор не определена кандидатура нового уполномоченного. При этом г-н Борисов был поддержан бизнес-сообществом для назначения на новый срок. Летом появилась и другая кандидатура — совладельца автосалона «Арго» Алексея Захарова (на фото). 
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