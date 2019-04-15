Вниманию предпринимателей: в Казани пройдет торгово-экономическая миссия казахстанских компаний

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Организатором выступает Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации совместно с Генеральным консульством Республики Казахстан в городе Казань и Внешнеторговой палатой Казахстана.Участие в торгово-экономической миссии могут принять субъекты малого и среднего предпринимательства Самары и Самарской области. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте kazansummit.ru и указать в разделе «Комментарии» слово «Kazakhstan». Участие бесплатное.В рамках мероприятия запланирована презентация казахстанской продукции в пищевой, машиностроительной, электротехнической и химической отрасли, B2B встречи с участием казахстанских и российских компаний и др.Подробнее с программой миссии можно ознакомиться на официальном сайте Международного экономического саммита.Дополнительная информация по тел.: 8 (903) 305-32-61, 8 (999) 156-07-00, 8 (917) 391-22-74, передает пресс-служба горадминистрации.