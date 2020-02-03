НБ «Траст» подал иск о банкротстве ООО «Вертикаль»

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ТОЦ «Вертикаль» — одно из самых высоких зданий Самары. Объект строился бывшими бенефициарами «Росската». Офисная часть здания была запущена в эксплуатацию в 2009 году. Торговый центр «Сила спорта» заработал в 2011 году. Общая площадь объекта составляет около 42 тыс. кв. м.В конце прошлого года «Вертикаль» перешла под контроль завода «Росскат», принадлежащего банку «Траст». Однако до последнего времени центр управлялся бывшими владельцами, близкими экс-бенефициарам «Банка АВБ». «Банк «Траст» подал иск о банкротстве «Вертикали» в связи с тем, что компания не исполняла свои долговые обязательства. Банк обратился в суд в целях взыскания долга в размере 2,5 млрд рублей», — пояснили в пресс-службе кредитной организации».Результатом банкротства «Вертикали» станет реализация торгово-офисного центра с торгов. По оценкам руководителя группы «Визит» Михаила Минаева, стоимость объекта составляет порядка 1,5-1,7 млрд рублей.Фото: соцсети