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Новости /  Экономика /  Бизнес  

Инициаторы корректировки зоны под жилым домом в географическом центре Самары хорошо подготовились к публичным слушаниям

26 декабря 2019 18:26
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На публичных слушаниях некие Ишкин А.В. и Тонких Е.В. предложили изменить правовую зону участка площадью 939,7 кв. м.
На публичных слушаниях некие Ишкин А.В. и Тонких Е.В. предложили изменить правовую зону участка площадью 939,7 кв. м. Заявители хотят поменять зону Ж-5 (зона жилой застройки иных видов) на Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами). Речь идет об участке под жилым частным домом по адресу ул. Волгодонская, д. 52 (недалеко от ТЦ «Hoff» на Московском шоссе Самары), передает «СО» ОНЛАЙН.

Согласно заключению о результатах публичных слушаний, обнародованному в середине декабря, поддержало заявку 155 человек. Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», Ишкин А.В. не занимает руководящие должности и не владеет бизнесом. Евгений Тонких является управляющим и бенефициаром двух компаний — «Омега» и «Мегаполис» (в процессе ликвидации). Компания «Омега» специализируется на оптовой неспециализированной торговле. Зарегистрирована в 2017 году. 
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