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Новости /  Экономика /  Бизнес  

Авторынок продолжает падение

11 ноября 2019 18:15
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Что касается участников рынка, то лидерство по-прежнему за тольяттинским АвтоВАЗом.
По итогам октября продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России снизились на 5,2% до 152 057 машин. По итогам 10-ти месяцев 2019 года авторынок упал на 2,4% до 1,4 млн автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации европейского бизнеса, передает «СО» ОНЛАЙН.

Что касается участников рынка, то лидерство по-прежнему за тольяттинским АвтоВАЗом. Автогигант реализовал 30237 автомобилей. На втором месте KIA с результатом в 20141 машину. Третью строчку сохраняет Hyundai с показателем 15827 проданных автомобилей, что соответствует уровню прошлого года. Замыкают пятерку лидеров Renault (13670 шт.) и Volkswagen (9253 шт.). В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам октября также вошли Skoda (8903 шт.), Toyota (7887 шт.), ГАЗ (6530 шт.), Mercedes-Benz (3787 шт.) и BMW (3700 шт.). 
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