Два автоматических пункта весогабаритного контроля установили на автодорогах Самарской области

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На автомобильных дорогах Самарской области появились два автоматических пункта весового и габаритного контроля: на Красноглинском шоссе и трассе Самара – Бугурслан в Кинельском районе. Посты были установлены в рамках региональной составляющей «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Места размещения автоматических пунктов весогабаритного контроля были выбраны неслучайно: пункт в районе нового моста через реку Сок будет защищать путепровод и исключать проезд машин с перегрузом по отремонтированному Красноглинскому шоссе, на трассе межрегионального значения Самара-Бугуруслан поможет сохранить автодорогу после недавней реконструкции.

Воздействие перегруженных грузовых автомобилей на дорожное полотно является одной из главных причин его досрочного разрушения. Поэтому основная цель установки пунктов весового и габаритного контроля - обеспечение сохранности дорожного полотна, что в конечном итоге приведет к значительному снижению трат на восстановление дорог из регионального дорожного фонда.

Новые комплексы способны автоматически взвешивать и определять размеры транспортного средства без необходимости его торможения или полной остановки. Также они вычисляют скорость движения машины и проводят фотофиксацию. Таким образом, система позволяет в круглосуточном режиме контролировать трафик и выявлять перегруженные автомобили.

«Здесь установлены специальные сканеры, которые определяют габариты транспортных средств, камеры, которые фиксируют в том числе и скорость, и номера для идентификации автомобиля. После считывания информация о транспортных средствах направляется по защищенным каналам на серверы», - разъяснил Алексей Зотов, представитель компании подрядчика.

Создание механизмов сохранности автодорог регионального и местного значения является одной из задач национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В Самарской области нацпроект реализуется под контролем Губернатора Дмитрия Азарова, который поставил задачу следить за сохранностью автомобильных дорог в регионе.

До конца 2020 года в российских регионах установят 138 автоматических пунктов весогабаритного контроля. С января 2021 года устанавливается новый порядок осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств.

«Соблюдение водителями нормативной загрузки своих транспортных средств с одной стороны позволит обеспечить сохранность автомобильных дорог, а с другой стороны поможет автовладельцам избежать штрафов. Необходимо не только построить, но и сохранить безопасные и качественные дороги в течение как можно более длительного времени. Контроль проводится, чтобы защитить дороги от сверхнормативного убивающего их воздействия», - рассказал Сергей Бурцев, руководитель управления контрольно-разрешительной деятельности министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

В настоящее время пункты работают в тестовом режиме до 1 марта 2021 года. Тестовый режим позволит водителям получать данные о превышении своих весогабаритных параметров, чтобы в дальнейшем не допустить нарушения.