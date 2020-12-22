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Места размещения автоматических пунктов весогабаритного контроля были выбраны неслучайно.
Два автоматических пункта весогабаритного контроля установили на автодорогах Самарской области
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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

Два автоматических пункта весогабаритного контроля установили на автодорогах Самарской области

22 декабря 2020 19:07
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Места размещения автоматических пунктов весогабаритного контроля были выбраны неслучайно.

На автомобильных дорогах Самарской области появились два автоматических пункта весового и габаритного контроля: на Красноглинском шоссе и трассе Самара – Бугурслан в Кинельском районе. Посты были установлены в рамках региональной составляющей «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Места размещения автоматических пунктов весогабаритного контроля были выбраны неслучайно: пункт в районе нового моста через реку Сок будет защищать путепровод и исключать проезд машин с перегрузом по отремонтированному Красноглинскому шоссе, на трассе межрегионального значения Самара-Бугуруслан поможет сохранить автодорогу после недавней реконструкции.

Воздействие перегруженных грузовых автомобилей на дорожное полотно является одной из главных причин его досрочного разрушения. Поэтому основная цель установки пунктов весового и габаритного контроля - обеспечение сохранности дорожного полотна, что в конечном итоге приведет к значительному снижению трат на восстановление дорог из регионального дорожного фонда.

Новые комплексы способны автоматически взвешивать и определять размеры транспортного средства без необходимости его торможения или полной остановки. Также они вычисляют скорость движения машины и проводят фотофиксацию. Таким образом, система позволяет в круглосуточном режиме контролировать трафик и выявлять перегруженные автомобили.

«Здесь установлены специальные сканеры, которые определяют габариты транспортных средств, камеры, которые фиксируют в том числе и скорость, и номера для идентификации автомобиля. После считывания информация о транспортных средствах направляется по защищенным каналам на серверы», - разъяснил Алексей Зотов, представитель компании подрядчика.

Создание механизмов сохранности автодорог регионального и местного значения является одной из задач национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В Самарской области нацпроект реализуется под контролем Губернатора Дмитрия Азарова, который поставил задачу следить за сохранностью автомобильных дорог в регионе. 

До конца 2020 года в российских регионах установят 138 автоматических пунктов весогабаритного контроля. С января 2021 года устанавливается новый порядок осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств.

 «Соблюдение водителями нормативной загрузки своих транспортных средств с одной стороны позволит обеспечить сохранность автомобильных дорог, а с другой стороны поможет автовладельцам избежать штрафов. Необходимо не только построить, но и сохранить безопасные и качественные дороги в течение как можно более длительного времени. Контроль проводится, чтобы защитить дороги от сверхнормативного убивающего их воздействия», - рассказал Сергей Бурцев, руководитель управления контрольно-разрешительной деятельности министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

В настоящее время пункты работают в тестовом режиме до 1 марта 2021 года. Тестовый режим позволит водителям получать данные о превышении своих весогабаритных параметров, чтобы в дальнейшем не допустить нарушения.  

 

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