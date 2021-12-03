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Злостные должники «РКС-Самара» или останутся без удобств, или станут добросовестными абонентами

3 декабря 2021 09:59
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Злостные должники «РКС-Самара» или останутся без удобств, или станут добросовестными абонентами

Большинство абонентов - физических лиц добросовестно оплачивают услуги водоснабжения и водоотведения «РКС-Самара».  Те же, кто до сих пор имеет долги, являются сознательными нарушителями платежной дисциплины. Они платят только по решению суда или после отключения услуг. 

Только за последние два дня два злостных неплательщика в частном секторе в 5 Карьерном переулке и на ул.Уфимской остались без услуг. Один из них сразу оплатил долги и стал добросовестным абонентом. Второго с нетерпением ждут с оплатой. 

 В очереди на отключение – владелец участка на ул.Тихвинской, где стоят сразу старый и новый двухэтажный дом. Потребитель имеет лицевой счет только на полив участка. При этом он накопил долг более 5 тысяч рублей, это более чем за три года, (последняя оплата была в августе 2018). При обследовании сетей было выявлено самовольное подключение домов к канализации. Обследовать участок и дом собственник не дает, из чего можно сделать вывод, что дома подключены  к  централизованному водоснабжению. Если нарушений нет, абоненты от контролеров не скрываются. Кроме того, потребитель уже неоднократно проигнорировал приглашение на комитет по дебиторской задолженности, где можно было прояснить ситуацию.  

Параллельно с отключением в частном секторе продолжается тампонирование канализации у должников в многоквартирных домах. Сейчас, в конце года, самое время стать добросовестным абонентом, участвовать в акции «В новый год – без старых долгов» и получить подарок от «РКС-Самара». 

Теги: РКС-Самара

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