Жителям Самары напомнили о долгах за воду с помощью ходячей пирамиды

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На прошлой неделе ходячая пирамида напомнила о необходимости оплачивать квитанции от «РКС-Самара» жителям Промышленного района города Самары. Она «прошлась» возле домов № 87, 89, 91, 93, 97, 103, 105, 111, 113, 115, 117, 119, 121 по Московскому шоссе.

В этих многоквартирных домах живут 70 злостных неплательщиков. Их общая задолженность за потреблённую холодную воду превышает миллион рублей – 1 250 247 руб.

А на этой неделе, 23 июня, ходячая пирамида расскажет всему городу о долгах жителей Волжского проспекта. Абоненты, проживающие в домах № 31, 33, 39, 39а, 41, 45 и 47 не оплатили потреблённые услуги на сумму 979,8 тысяч рублей.

«РКС-Самара» благодарит всех добросовестных самарцев за полную и своевременную оплату квитанций. Эти средства идут на ремонт трубопроводов, модернизацию и реконструкцию насосных станций и очистных сооружений, на бесперебойное функционирование всей системы городского водоснабжения и водоотведения.

А должникам напоминаем: потреблённую воду и пользование канализацией необходимо оплачивать. Иначе о вашей непорядочности узнает весь город!