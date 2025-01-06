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Жителям домов на Советской Армии в Самаре вернули воду после масштабной аварии

6 января 2025 20:49
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ЧП произошло на улице Советской Армии, 208, где прорвало трубу, что не находилась на балансе предприятия.

ЧП произошло на улице Советской Армии, 208, где прорвало трубу, что не находилась на балансе предприятия.

Там проходят одновременно три крупных водовода, их пересекает водопроводная линия. В предыдущие этапы устранения утечки специалистам приходилось перекрывать воду. Без удобств остались несколько десятков домов.

Сейчас же подачу воды удалось восстановить. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава октябрьского района Сергей Радько. Он попросил жителей сообщать о проблемах. Работы продолжаются, сообщет sovainfo.ru.

 

Фото:  freepik.com

Теги: Самара

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