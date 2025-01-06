Жителям домов на Советской Армии в Самаре вернули воду после масштабной аварии

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ЧП произошло на улице Советской Армии, 208, где прорвало трубу, что не находилась на балансе предприятия.



Там проходят одновременно три крупных водовода, их пересекает водопроводная линия. В предыдущие этапы устранения утечки специалистам приходилось перекрывать воду. Без удобств остались несколько десятков домов.



Сейчас же подачу воды удалось восстановить. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава октябрьского района Сергей Радько. Он попросил жителей сообщать о проблемах. Работы продолжаются, сообщет sovainfo.ru.

Фото: freepik.com