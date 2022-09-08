Жители Тольятти получили призы от «ЭнергосбыТ Плюс»

46

В офисе обслуживания клиентов АО «ЭнергосбыТ Плюс» на ул. Дзержинского, 18 «а» прошло праздничное награждение победителей акции «На дачу – без долгов!». Жительница Тольятти стала обладателем суперприза от энергокомпании – велосипеда.

Напомним, что акция «На дачу – без долгов!» проходила в июле 2022 года. Для участия в ней было достаточно оплатить квитанцию за тепло за июнь и авансом внести платеж за оставшиеся два летних месяца (июль и август). Также обязательным условием являлось отсутствие задолженности за тепло. В результате в акции приняли участие 2,5 тысячи клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани.

«Благодарю добросовестных клиентов компании за своевременную оплату тепловой энергии и за использование наших дистанционных сервисов, перечень которых постоянно расширяется и совершенствуется», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Также в ходе мероприятия часть горожан из числа участников акции получили от энергокомпании поощрительные призы – стильные фирменные зонты.

Фото: ru.freepik.com