Жители Самары получили подарки на Дне клиента «ЭнергосбыТ Плюс»

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В свой профессиональный праздник – День энергетика – в офисе обслуживания Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» на Революционной, 101б прошел необычный День клиента. Сотрудники рассказывали жителям города об акции «В Новый год – без долгов и с подарками!», а помогал им в этом – Дед Мороз.

Традиционно в свой праздник энергетики дарят ценные призы клиентам. На этот раз приятно удивлены оказались жители Октябрьского района Самары: они смогли не только оперативно решить свои вопросы в офисе обслуживания «ЭнергосбыТ Плюс», но и принять участие в беспроигрышной лотерее, получить подарки от компании, угоститься сочными мандаринами и унести с собой хорошее настроение и заряд бодрости.

«Нам хотелось отметить добросовестных клиентов, поделиться с ними хорошим настроением, а также в очередной раз напомнить о новогодней акции для горожан. Уверен, многие жители региона поддержат нашу традиционную инициативу и получат возможность выиграть ценные призы», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Напомним, для участия в традиционной акции «В Новый год – без долгов и с подарками!» необходимо до 31 декабря 2022 года оплатить все начисления за тепло и горячую воду за ноябрь и внести рекомендуемый платеж за декабрь. Победителей ждут разнообразные призы от энергетиков. Подробнее об акции можно узнать на официальном сайте Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» https://samara.esplus.ru/promo/.

Фото: «ЭнергосбыТ Плюс»