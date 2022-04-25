Жители Самарской области выбирают удобный вариант оплаты отопления

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Клиенты Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» принимают участие в опросе общественного мнения, который проходит на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Жителям региона предлагается выбрать оптимальный вариант оплаты отопления.

Из проголосовавших 79% посетителей выбрали оплату отопления исключительно в отопительный сезон. 18% клиентов готовы сохранить существующий порядок. Оставшиеся 3% затруднились дать ответ.

На сегодняшний день большая часть потребителей тепловой энергии Самарской области, дома которых оборудованы общедомовыми приборами учета, оплачивает отопление равными долями в течение всего года («1/12»). Другие регионы Приволжского федерального округа уже отказались от «1/12» в пользу «1/7», т.е. оплаты исключительно в отопительный период. Такой подход позволяет жителям оценивать ежемесячное потребление тепла и влиять на объем начислений с помощью энергосберегающих мероприятий. Также при оплате по «1/7» жители не получают ежегодную корректировку по итогам предыдущего года.

Голосование продлится до 10 июня 2022 года. Принять участие в опросе можно здесь: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/333786/. Его результат повлияет на порядок начисления за данную услугу в следующем отопительном периоде.