Жители Самарской области получили возможность выбрать удобный способ оплаты отопления 

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Клиенты Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» могут выбрать оптимальный вариант оплаты энергоресурса. На платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» проводится опрос общественного мнения. Потребителям предлагается выбрать оптимальный вариант между «1/12», т.е. оплатой равными долями в течение всего года, и «1/7», т.е. оплатой по фактическому потреблению исключительно в отопительный период.

На данный момент жильцы 915 многоэтажных домов региона, не дожидаясь проведения подобного исследования, уже высказались на собраниях собственников за форму оплаты по «1/7», отметив ее прозрачность и удобство. Среди «плюсов» данного способа - отсутствие корректировки оплаты по итогам года и отсутствие начислений в летний период. Кроме того, знание фактических величин потребления тепловой энергии дает возможность контроля ресурсов и их экономии за счет внедрения ресурсосберегающих мероприятий.

Принять участие в опросе можно здесь.

Подробнее узнать, чем отличаются способы оплаты за тепло, можно из видео. Если у граждан остаются вопросы, они могут, в том числе, обращаться за консультацией в Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» через форму обратной связи на официальном сайте.