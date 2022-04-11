Жители Самарской области получили возможность выбрать удобный способ оплаты отопления 

Клиенты Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» могут выбрать оптимальный вариант оплаты энергоресурса. На платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» проводится опрос общественного мнения. Потребителям предлагается выбрать оптимальный вариант между «1/12», т.е. оплатой равными долями в течение всего года, и «1/7», т.е. оплатой по фактическому потреблению исключительно в отопительный период.
На данный момент жильцы 915 многоэтажных домов региона, не дожидаясь проведения подобного исследования, уже высказались на собраниях собственников за форму оплаты по «1/7», отметив ее прозрачность и удобство. Среди «плюсов» данного способа - отсутствие корректировки оплаты по итогам года и отсутствие начислений в летний период. Кроме того, знание фактических величин потребления тепловой энергии дает возможность контроля ресурсов и их экономии за счет внедрения ресурсосберегающих мероприятий.
Принять участие в опросе можно здесь.
Подробнее узнать, чем отличаются способы оплаты за тепло, можно из видео. Если у граждан остаются вопросы, они могут, в том числе, обращаться за консультацией в Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» через форму обратной связи на официальном сайте.