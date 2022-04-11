Жители Самарской области получили возможность выбрать удобный способ оплаты отопления 

Я нашел ошибку
Главные новости:
Нехаммер добавил, что поездка не была дружеским визитом.
Канцлер Австрии Нехаммер назвал переговоры с Путиным открытыми, но жесткими
Путин, отметив, что рост цен серьезно бьет по доходам людей, заявил, что в ближайшее время будет принято решение по увеличению всех социальных выплат.
Кабмин до 20 апреля должен представить Путину предложения по дополнительной индексации МРОТ и соцвыплат, включая пенсии
Как утверждает врач, самочувствие является одним из главных показателей, помогающих определить вид гипертонии.
Врач-кардиолог объяснил, как отличить истинную гипертонию от ложной
Участники совещания рассмотрели социально-экономическую ситуацию на системообразующих предприятиях, обсудили ситуацию на рынке труда, а также результаты мониторинга рынка продуктов питания и продовольственных товаров.
«Каждое предприятие должно получить поддержку»: Дмитрий Азаров провел заседание штаба по экономике
В Самаре за сутки заболели 133 человека.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Туман существенно искажает реальные явления.
12 апреля местами по Самарской области ожидается туман
Судом молодой человек признан виновным, ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. 
В Самаре осужден вымогатель денег у несовершеннолетнего знакомого 
Среди одобренных заявок – проекты по самым разным направлениям.
Технопарк «Жигулевская долина» пополнится новыми резидентами
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.85
-1.4
EUR 81.71
-1.58
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает ребят на увлекательный квест «Животные – покорители космоса»
В Новокуйбышевске сотрудники пожарно-спасательного гарнизона провели показательное пожарно-тактическое занятие в здании библиотеки
В музее «Самара Космическая» откроется персональная выставка Виктора Панидова в технике офорт
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Жители Самарской области получили возможность выбрать удобный способ оплаты отопления 

11 апреля 2022 17:45
173
Потребителям предлагается выбрать оптимальный вариант между оплатой равными долями в течение всего года, и оплатой по фактическому потреблению в отопительный период.

Клиенты Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» могут выбрать оптимальный вариант оплаты энергоресурса. На платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» проводится опрос общественного мнения. Потребителям предлагается выбрать оптимальный вариант между «1/12», т.е. оплатой равными долями в течение всего года, и «1/7», т.е. оплатой по фактическому потреблению исключительно в отопительный период.

На данный момент жильцы 915 многоэтажных домов региона, не дожидаясь проведения подобного исследования, уже высказались на собраниях собственников за форму оплаты по «1/7», отметив ее прозрачность и удобство. Среди «плюсов» данного способа - отсутствие корректировки оплаты по итогам года и отсутствие начислений в летний период. Кроме того, знание фактических величин потребления тепловой энергии дает возможность контроля ресурсов и их экономии за счет внедрения ресурсосберегающих мероприятий.

Принять участие в опросе можно здесь

Подробнее узнать, чем отличаются способы оплаты за тепло, можно из видео. Если у граждан остаются вопросы, они могут, в том числе, обращаться за консультацией в Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» через форму обратной связи на официальном сайте

Теги: Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На Самарской ТЭЦ обсудили эффективность работы автоматизированных систем управления энергообъектами
08 апреля 2022, 13:36
На Самарской ТЭЦ обсудили эффективность работы автоматизированных систем управления энергообъектами
Тематические семинары проводятся регулярно. ЖКХ
561
Сотрудники «Т Плюс» в Самарской области сдали более 45 литров крови для больниц региона
06 апреля 2022, 11:43
Сотрудники «Т Плюс» в Самарской области сдали более 45 литров крови для больниц региона
Все желающие сдать кровь прошли необходимый первичный медицинский осмотр. ЖКХ
692
У клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» появился дополнительный сервис для перехода на электронную квитанцию
05 апреля 2022, 13:03
У клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» появился дополнительный сервис для перехода на электронную квитанцию
К началу апреля 2022 года экологическую инициативу энергокомпании уже поддержали свыше 10 тысяч жителей региона. ЖКХ
784

  • Консультант плюс
В центре внимания
Участники совещания рассмотрели социально-экономическую ситуацию на системообразующих предприятиях, обсудили ситуацию на рынке труда, а также результаты мониторинга рынка продуктов питания и продовольственных товаров.
11 апреля 2022  18:58
«Каждое предприятие должно получить поддержку»: Дмитрий Азаров провел заседание штаба по экономике
171
В центре внимания губернатора и кабинета министров — вопросы социальной поддержки и адресной помощи жителям региона.
11 апреля 2022  17:38
Новые социальные выплаты и адресная помощь землякам - Дмитрий Азаров провел заседание областного Правительства
227
В Самарской области пройдут торжественные мероприятия, посвящённые Дню космонавтики
11 апреля 2022  13:24
В Самарской области пройдут торжественные мероприятия, посвящённые Дню космонавтики
293
В Самаре на 4 дня перекроют улицу Авроры
11 апреля 2022  11:19
В Самаре на 4 дня перекроют улицу Авроры
284
В Самарской области уволен руководитель департамента торговли и потребительского рынка Алексей Софронов
11 апреля 2022  11:11
В Самарской области уволен руководитель департамента торговли и потребительского рынка Алексей Софронов
315
Весь список