Жители 965 многоквартирных домов Самарской области оплачивают тепло по факту

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С начала 2023 года жильцы 21 многоквартирного дома (МКД) в Самарской области приняли решение о переходе на оплату тепловой энергии по так называемой «одной седьмой» – исключительно в отопительный период за фактически потребленные энергоресурсы. На сегодняшний день общее количество домов с таким способом оплаты в регионе составляет 965.



Основные плюсы перехода на оплату «по факту» для жильцов – это отсутствие счетов с корректировкой оплаты по итогам предыдущего года и отсутствие начислений за тепло в летние месяцы. Кроме того, своевременный контроль величин потребления и начислений, позволяет оперативно проводить энергосберегающие мероприятия.



«Перейти на оплату по факту не составляет труда. Для этого жителям МКД требуется на общем собрании выбрать порядок оплаты тепловой энергии только в отопительный период. Затем протокол собрания нужно передать в энергокомпанию. Порядок оплаты изменится в следующем отопительном сезоне», – подчеркнул директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.



Подробнее узнать о различиях способов оплаты за тепло можно из видео.