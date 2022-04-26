Жителей самарских новостроек могут освободить от платы за капремонт

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Владельцев квартир в новостройках обнадежили: возможно, скоро они перестанут вносить плату за капремонт. Об этом речь шла на пленарном заседании в Самарской губернской думе. Для этого нужно пересмотреть закон о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах.

С инициативой на заседании публично выступила уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова. Она рассказала, что к ней поступает довольно много жалоб от жителей, которые купили квартиры в новых домах и уже начали получать квитанции за капитальный ремонт. Омбудсмен согласилась с людьми, что эта норма выглядит очень странной и требует пересмотра.

Поддержали Ольгу Гальцову и депутаты, в том числе председатель парламента Геннадий Котельников.

— Этот закон — самый необъективный. Въехал человек в новый дом, а его уже начинают заставлять платить за капитальный ремонт этого здания. Давайте изучим ситуацию, — поручил он депутатам.

Еще не так давно жильцы новостроек начинали платить за капремонт домов спустя 5 лет после ввода зданий в эксплуатацию. Но эту норму сократили до года по примеру других регионов. В 2021 году квитанции за капремонт начали получать жители еще 91 новостройки. В списке оказались многоэтажки, расположенные на месте бывшего ипподрома, а также на Пятой просеке, пишет 63.ру.

Фото: Дильдина Светлана