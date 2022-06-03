Задолженность жителей Самары за электроэнергию превышает 300 млн рублей.

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Ежемесячно контролеры Самарагорэнергосбыта, в рамках обязанностей гарантирующего поставщика по сбору средств для производителей электроэнергии, вынуждены приостанавливать электроснабжение примерно для 600 неплательщиков.

Российское законодательство в отношении взыскания оплаты за электрическую энергию диктует значительно более мягкие меры к должникам, чем по договорам оплаты сотовой связи, интернета, покупки продовольственных или промышленных товаров.

Согласно российскому законодательству вначале неплательщику лишь присылается уведомление о возможном введении ограничения. Только если счёт не будет оплачен в течение 20 дней с момента получения уведомления, то «забывчивому» клиенту могут приостановить подачу энергии. Основная часть должников после получения уведомления сразу оплачивает свои счета. Однако, если должник всё же игнорирует свои обязанности, то впоследствии он будет вынужден не только оплатить полученную ранее энергию, но и возместить расходы на выезд бригады для возобновления электроснабжения.

При этом несанкционированное подключение электроснабжения без погашения долга наказывается штрафом в виде начисления платы за электроэнергию в десятикратном размере от норматива потребления. Последующие попытки подключиться без оплаты долга могут расцениваться в качестве административного правонарушения со штрафом от 10 до 30 тыс. рублей.

СамГЭС призывает потребителей не допускать задолженности за электроэнергию, а в случае объективных сложностей обращаться в энергосбытовую компанию за реструктуризацией задолженности.

Долги за электроэнергию мешают финансировать модернизацию энергосистемы Самары и обеспечивать надежное энергоснабжение города.