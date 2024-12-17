За вчерашний день в Самаре выпало 16 мм осадков. Последствия снегопада устраняли всю ночь

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За вчерашний день в Самаре выпало 16 мм осадков, с начала декабря осадков уже 69% от месячной нормы. Последствия снегопада устраняли всю ночь – чистили второстепенные дороги, убирали отвалы, вывозили снег.

О прошедших работах рассказал врио главы Самары Иван Носков в своем канале в Телеграм:

"Кроме недостатка техники, отметил еще и несовершенство технологических карт уборки. На некоторых участках видна несогласованность действий разных коммунальных служб и УК.

Ранним утром снова выезжал с проверкой, был в Куйбышевском и Советском районах, по остальным проехал без предупреждения. Главы районов на посту, с двумя встретился.

Перекрытий улиц нет, транспортная логистика не нарушена. Автобусы №№1,50, 51, 61 сейчас следуют по своим маршрутам, ранним утром была недостаточно прочищена дорога в Смышляевку, сейчас дорожные службы занимаются ликвидацией снежных заносов. Когда закончат работу, вернется на маршрут автобус №75.

По реагентам по-прежнему есть вопросы. Применили более качественный реагент, используем на отдельных участках. В целом, со следующего года нужно переходить на другие смеси, они дороже, но лучше справляются со снегом.

Еще раз спасибо всем, кто работал этой ночью. И дворникам управляющих компаний тоже! В комментариях жители писали конкретные адреса, где хорошо отработали дворники. Надеюсь, УК и жители смогут поощрить своих дворников за хорошую работу. Все жалобы на плохую уборку во дворах зафиксированы, районные администрации выписывают протоколы, готовят материалы в суд. Параллельно направим всю информацию в Госжилинспекцию, чтобы специалисты учли замечания, принимая решения о продлении лицензий УК. Еще раз призываю сообщать в ГЖИ о некачественной работе УК.

На полную ликвидацию последствий снегопада нужно порядка пяти дней, но учитывая, что сегодня снова прогнозируется сильный снег, возможно и больше. В любом случае, прошедший снегопад показал, что снег – это всего лишь снег, а не стихийное бедствие".