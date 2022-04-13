Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области может появиться технопарк в сфере радиоэлектроники.
Самарская область может стать ведущим производственным центром российской электроники
В составе делегации 37 крупных предприятий региона – это рекордное количество заинтересованных в сотрудничестве компаний за всю истории взаимоотношений с Республикой Узбекистан.
Делегация Самарской области с экономической миссией находится в Узбекистане
Его возглавили председатели комитетов Думы по информполитике Александр Хинштейн ("Единая Россия").
Составлен рейтинг полезности депутатов Госдумы
Актер сыграл почти в 80 фильмах. Среди них "Игрушка", "Отверженные", "Борсалино" и другие.
Французский театральный и киноактер Мишель Буке умер в Париже в возрасте 96 лет
В пятерку самых сложных предметов также вошли химия, история, математика и физика.
Эксперт по образовательным программам Мушта назвал самый сложный предмет на ЕГЭ
Автомобилистов просят быть внимательными при движении по этим участкам.
Улицы Самары, где ночью будут проводить аварийно-ямочный ремонт
Кандидат в президенты от "Национального объединения" также заявила, что после окончания конфликта на Украине предложит альянсу "осуществить стратегическое сближение с Россией".
Ле Пен заявила, что в случае ее победы на президентских выборах она намерена вывести Францию из командования НАТО
В этом году в городах Самарской области появятся контейнеры для раздельного сбора мусора.
За три года в Самарской области ликвидировано более тысячи несанкционированных свалок
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.63
0.47
EUR 86.79
0.81
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает ребят на увлекательный квест «Животные – покорители космоса»
В Новокуйбышевске сотрудники пожарно-спасательного гарнизона провели показательное пожарно-тактическое занятие в здании библиотеки
В музее «Самара Космическая» откроется персональная выставка Виктора Панидова в технике офорт
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

За три года в Самарской области ликвидировано более тысячи несанкционированных свалок

13 апреля 2022 18:33
134
В этом году в городах Самарской области появятся контейнеры для раздельного сбора мусора.

«Мусорная реформа» действует в стране три года. С 2019 по 2021 годы включительно в Самарской области ликвидирована 1101 несанкционированная свалка. Борьба с местами самовольного скопления мусора – одна из важнейших задач национального проекта «Экология», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

На протяжении трех лет масштабная работа по устранению мусорных завалов на территории губернии ведется совместными усилиями органов местного самоуправления и региональным оператором.

На декабрь 2018 года, до старта «мусорной реформы», в реестре значились 984 несанкционированные свалки. За первые два года удалось очистить 917.

К сожалению, приходится констатировать, что на окраинах населенных пунктов, а также при садоводствах свалки появляются вновь. Их убирают, но люди, не желая менять свои привычки, продолжают выбрасывать отходы в неположенных местах. На 1 января 2021 года было зафиксировано 345 мест незаконного размещения отходов. За год ликвидировали 184 свалки, в тоже время вновь было выявлено 230. На 1 января 2022 года в реестре несанкционированных значилась 391 свалка.

Самыми масштабными устраненными несанкционированными мусорными точками 2021 года стали свалки: в районе садоводства «Ракитовка» в Кировском районе Самары (вывезена 341 тонна мусора), вблизи Ботанического сада в Самаре (323 тонны) и в поселке Черновский Волжского района (293 тонны мусора).

Также заметим, что на сегодняшний день на территории Самарской области обработку ТКО осуществляют 8 мусоросортировочных комплексов, захоронение производится на 10 полигонах.

С момента начала реализации новой системы обращения с ТКО в регионе проведена большая работа по устройству и ремонту контейнерных площадок. За 2019-2020 годы при поддержке областного бюджета по области обустроено 2 603 новые контейнерные площадки, отремонтировано 540 площадок, приобретено 17 160 мусоросборников (5 500 из них приобретено региональным оператором).

В 2021 году работа по устройству и ремонту контейнерных площадок, а также приобретению мусоросборников была организована в соответствии с действующим законодательством органами местного самоуправления за счет собственных средств. По данным из муниципалитетов, на 1 января 2022 года появилась 331 новая контейнерная площадка, отремонтировано 183, приобретено 1883 контейнера для накопления ТКО.

В этом году в городах Самарской области появятся контейнеры для раздельного сбора мусора. Для сухих отходов (пластика, макулатуры, стекла и металла) закуплено 1790 контейнеров для четырех городов: Самары, Сызрани, Тольятти и Новокуйбышевска. На закупку новых мусоронакопителей из федерального бюджета было направлено 28,3 млн. рублей. Софинансирование областного бюджета составило 4,6 млн. рублей.

В Министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области считают, что такая поддержка государства является очередным шагом к экономике замкнутого цикла. С помощью контейнеров можно будет уменьшить объем отходов, попадающих на захоронение. Разделенные еще на этапе сбора сухие фракции будут проходить досортировку на объектах обработки ТКО, а после направлены на переработку, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.

 

Фото:    пресс-служба департамента информационной политики СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

  • Консультант плюс
В центре внимания
Жители Самарской области могут предложить своих кандидатов на соискание премии «Сделано в России»
13 апреля 2022  12:36
Жители Самарской области могут предложить своих кандидатов на соискание премии «Сделано в России»
228
Независимые эксперты подтверждают высокий кредитный рейтинг Самарской области
13 апреля 2022  12:20
Независимые эксперты подтверждают высокий кредитный рейтинг Самарской области
263
С 15 апреля по 30 мая самарцы выберут приоритетные объекты для благоустройства городов
13 апреля 2022  11:45
С 15 апреля по 30 мая самарцы выберут приоритетные объекты для благоустройства городов
254
15 апреля в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детских садах
12 апреля 2022  11:00
15 апреля в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детских садах
401
Участники совещания рассмотрели социально-экономическую ситуацию на системообразующих предприятиях, обсудили ситуацию на рынке труда, а также результаты мониторинга рынка продуктов питания и продовольственных товаров.
11 апреля 2022  18:58
«Каждое предприятие должно получить поддержку»: Дмитрий Азаров провел заседание штаба по экономике
647
Весь список