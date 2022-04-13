За три года в Самарской области ликвидировано более тысячи несанкционированных свалок

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«Мусорная реформа» действует в стране три года. С 2019 по 2021 годы включительно в Самарской области ликвидирована 1101 несанкционированная свалка. Борьба с местами самовольного скопления мусора – одна из важнейших задач национального проекта «Экология», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

На протяжении трех лет масштабная работа по устранению мусорных завалов на территории губернии ведется совместными усилиями органов местного самоуправления и региональным оператором.

На декабрь 2018 года, до старта «мусорной реформы», в реестре значились 984 несанкционированные свалки. За первые два года удалось очистить 917.

К сожалению, приходится констатировать, что на окраинах населенных пунктов, а также при садоводствах свалки появляются вновь. Их убирают, но люди, не желая менять свои привычки, продолжают выбрасывать отходы в неположенных местах. На 1 января 2021 года было зафиксировано 345 мест незаконного размещения отходов. За год ликвидировали 184 свалки, в тоже время вновь было выявлено 230. На 1 января 2022 года в реестре несанкционированных значилась 391 свалка.

Самыми масштабными устраненными несанкционированными мусорными точками 2021 года стали свалки: в районе садоводства «Ракитовка» в Кировском районе Самары (вывезена 341 тонна мусора), вблизи Ботанического сада в Самаре (323 тонны) и в поселке Черновский Волжского района (293 тонны мусора).

Также заметим, что на сегодняшний день на территории Самарской области обработку ТКО осуществляют 8 мусоросортировочных комплексов, захоронение производится на 10 полигонах.

С момента начала реализации новой системы обращения с ТКО в регионе проведена большая работа по устройству и ремонту контейнерных площадок. За 2019-2020 годы при поддержке областного бюджета по области обустроено 2 603 новые контейнерные площадки, отремонтировано 540 площадок, приобретено 17 160 мусоросборников (5 500 из них приобретено региональным оператором).

В 2021 году работа по устройству и ремонту контейнерных площадок, а также приобретению мусоросборников была организована в соответствии с действующим законодательством органами местного самоуправления за счет собственных средств. По данным из муниципалитетов, на 1 января 2022 года появилась 331 новая контейнерная площадка, отремонтировано 183, приобретено 1883 контейнера для накопления ТКО.

В этом году в городах Самарской области появятся контейнеры для раздельного сбора мусора. Для сухих отходов (пластика, макулатуры, стекла и металла) закуплено 1790 контейнеров для четырех городов: Самары, Сызрани, Тольятти и Новокуйбышевска. На закупку новых мусоронакопителей из федерального бюджета было направлено 28,3 млн. рублей. Софинансирование областного бюджета составило 4,6 млн. рублей.

В Министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области считают, что такая поддержка государства является очередным шагом к экономике замкнутого цикла. С помощью контейнеров можно будет уменьшить объем отходов, попадающих на захоронение. Разделенные еще на этапе сбора сухие фракции будут проходить досортировку на объектах обработки ТКО, а после направлены на переработку, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.

Фото: пресс-служба департамента информационной политики СО