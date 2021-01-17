За половину января в Самаре выпала месячная норма снега

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За половину января в областном центре выпала месячная норма осадков. На сегодня уже зафиксировано 47,6 мм снега. Поэтому коммунальные службы работают в усиленном режиме.

Только за один субботний день с помощью специализированной техники специалисты вывезли 16 199 тонн снежных накоплений и установили новый рекорд. А за весь сезон на полигоны транспортировали 316 191 тонну снега, что в 1,5 раза больше показателя за аналогичный период прошлой зимы.

В две последних смены на улицах Самары трудилось 411 рабочих и 576 спецмашин. Специалисты расчищали автодороги, тротуары, мосты, путепроводы, остановки и лестницы. Убираются также общественные пространства, пишет Сова.инфо.