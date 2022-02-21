За отопительный сезон в Самаре похитили около 150 крышек люков теплокамер

121

С сентября 2021 года в Самаре похищено 150 крышек люков тепловых камер. Все открытые колодцы оперативно закрыты новыми крышками для безопасности горожан.

Самарский филиал «Т Плюс» напоминает, что за хищение крышек предусмотрена уголовная ответственность – лишение свободы сроком до 2-х лет. Благодаря тесному взаимодействию с правоохранительными органами в 2021 году возбуждено 26 уголовных дел, один из жителей Самары приговорен к заключению в колонии строгого режима сроком на год и месяц за кражу 12 крышек.

«Мы реагируем на каждый факт хищений, проводим работы с правоохранительными органами. За каждое противоправное действие обязательно последует наказание», - отметил заместитель директора филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» по безопасности Игорь Никитин.

Теплоэнергетики призывают граждан не оставаться равнодушными к данной проблеме. Обо всех фактах хищений или открытых колодцах теплокамер можно сообщать через интернет-приемную teplo.energy или по телефону (846) 279-65-00.

Фото из открытых источников