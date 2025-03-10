За неделю специалисты "РКС-Самара" устранили 106 засоров на сетях водоотведения

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На прошлой неделе специалисты «РКС-Самара» устранили 40 повреждений на сетях холодного водоснабжения. Крупные работы велись на ул.С.Лазо, на ул. Промышленности - там заменили задвижку и пожарный гидрант, а также на ул. Мичурина обновили запорную арматуру.

Также за неделю устранили 106 засоров, и не просто устранили, а еще дополнительно промыли 8955 метров сетей водоотведения, очистили 56 канализационных колодцев и отремонтировали 13. К сожалению, среднее количество тех.отказов такого рода не снижается, в среднем бригады выезжают на 15-20 засоров в день. Устранение каждого засора и излива - это затрата ресурсов, которые можно было направить на замену участка трубы, ремонт колодца или профилактические работы. Жителям необходимо следовать правилам эксплуатации канализации: не бросать твёрдый бытовой мусор в унитаз и раковину, это значительно улучшит работу водоотведения, снизит количество сбоев на сетях.

Фото предоставлено пресс-службой "РКС-Самара"