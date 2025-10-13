За неделю бригады «РКС-Самара»  устранили 117 «яблочных» засоров

Я нашел ошибку
Главные новости:
Были подведены итоги выезда в Приволжский район, рассмотрены вопросы проведения прививочной кампании против гриппа, капитального ремонта объектов здравоохранения, противодействия несанкционированной торговой деятельности на территории Самарской области.
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
В Самаре завершился очный этап конкурса по присуждению премии в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года 2025».
300 студентов губернии выступили на конкурсе «Студент года 2025»
На борьбу с огнем были поданы 2 ствола «Б», сформировано звено газодымозащитной службы.
В Октябрьск загорелись частная баня и надворные постройки
Рост вызван плохим урожаем в Бразилии, американскими пошлинами на бразильский кофе и наращивание запасов в Европе.
Цена растворимого кофе в России превысила 4000 рублей за килограмм
Максим - ветеран СВО, награжден Орденом Мужества. Имея за плечами опыт 15 спасенных с поля боя бойцов и тяжелое ранение, теперь он передает свои знания новому поколению.
Участник «Школы героев» Максим Баранович готовит бойцов для фронта
Победителями в женском парном разряде стали спортсменки из Самарской области - Татьяна Елистратова и Татьяна Ховалкина.
15 самарских спортсменов выступили на всероссийских соревнованиях по дартсу
Пассажир малолитражки был зажат в салоне аварийного автомобиля. Потребовалась помощь спасателей.
В Красноярском районе на трассе М-5 столкнулись легковой и грузовой автомобили
В школе успешно работают 16 творческих коллективов, в том числе коллективы, имеющие звание «Образцовый художественный коллектив» и «Народный самодеятельный коллектив».
В поселке Чёрновский состоялось торжественное открытие детской школы искусств №1 
В Безенчуке открыли первый в регионе монумент, посвященный труженикам сельского хозяйства
В Самаре экскурсия для детей «Камера! Мотор! Детство!»
Вячеслав Федорищев встретился со студентами Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия
За неделю бригады «РКС-Самара»  устранили 117 «яблочных» засоров

13 октября 2025 14:54
222
Когда в унитаз и раковину постоянно сбрасываются обычные бытовые отходы, это приводит к закупориванию труб.

«РКС-Самара» подвели итоги работы за неделю: бригады устранили 46 повреждений на сетях холодного водоснабжения. Большая часть из них потребовала земляных работ с последующим благоустройством, на семи адресах ликвидировали утечки в колодце.

Сотрудники цеха эксплуатации канализационных сетей устранили 117 засоров - это больше среднего еженедельного количества. Причина одна и та же - мусор в трубах: комья влажных салфеток вперемешку с овощными и фруктовыми очистками. Самарские хозяйки завершают сезон заготовок, перерабатывая последние сезонные дары природы. На прошлой неделе утилизировали яблоки. Это бригады выяснили, когда вручную доставали из канализационных колодцев и труб килограммы мусора.

Ресурсное предприятие напоминает всем жителям: засоры - следствие нарушения правил эксплуатации канализации. Когда в унитаз и раковину постоянно сбрасываются обычные бытовые отходы, это приводит к закупориванию труб. Это неприятно и неудобно, прежде всего, для самих жителей. 

 Также за неделю промыли 3665 метров труб водоотведения, отремонтировали 10 колодцев и еще 18 почистили. Работа продолжается, заявки на устранение повреждений круглосуточно принимаются по телефонам диспетчерской службы 334-75-12 и 207-87-87, а также через телеграм-бот @vodasignal_sks_bot.

 

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»

Теги: РКС-Самара Самара

Работы запланированы уже в эти выходные.
10 октября 2025, 15:47
«РКС-Самара» о предстоящих на следующую неделю ремонтно-профилактических работах
Работы запланированы уже в эти выходные. ЖКХ
542
Провели выездную проверку ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях.
09 октября 2025, 17:17
Горадминистрация и «РКС-Самара» проверили ход восстановительных работ в Куйбышевском районе
Провели выездную проверку ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях. ЖКХ
583
Компания заинтересована в конструктивном диалоге с абонентами и предлагает должникам обратиться в центры обслуживания клиентов «РКС-Самара» или воспользоваться онлайн-сервисами для заключения соглашения о реструктуризации долга.
06 октября 2025, 15:58
«РКС-Самара»: более 28 тысяч самарцев не платят за воду и канализацию более трех месяцев
Компания заинтересована в конструктивном диалоге с абонентами и предлагает должникам обратиться в центры обслуживания клиентов «РКС-Самара» или... ЖКХ
706

Были подведены итоги выезда в Приволжский район, рассмотрены вопросы проведения прививочной кампании против гриппа, капитального ремонта объектов здравоохранения, противодействия несанкционированной торговой деятельности на территории Самарской области.
13 октября 2025  18:20
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
148
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
13 октября 2025  13:41
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
226
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
13 октября 2025  10:56
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
205
Вячеслав Федорищев поздравил самарских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
12 октября 2025  11:52
Вячеслав Федорищев поздравил самарских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
1077
Губернатор поблагодарил казаков за участие в деле народосбережения и развития региона. Отличившимся казакам он вручил региональные награды.
11 октября 2025  16:58
Вячеслав Федорищев принял участие в отчетно-выборном Круге самарских казаков
580
