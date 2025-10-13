За неделю бригады «РКС-Самара»  устранили 117 «яблочных» засоров

222

«РКС-Самара» подвели итоги работы за неделю: бригады устранили 46 повреждений на сетях холодного водоснабжения. Большая часть из них потребовала земляных работ с последующим благоустройством, на семи адресах ликвидировали утечки в колодце.

Сотрудники цеха эксплуатации канализационных сетей устранили 117 засоров - это больше среднего еженедельного количества. Причина одна и та же - мусор в трубах: комья влажных салфеток вперемешку с овощными и фруктовыми очистками. Самарские хозяйки завершают сезон заготовок, перерабатывая последние сезонные дары природы. На прошлой неделе утилизировали яблоки. Это бригады выяснили, когда вручную доставали из канализационных колодцев и труб килограммы мусора.

Ресурсное предприятие напоминает всем жителям: засоры - следствие нарушения правил эксплуатации канализации. Когда в унитаз и раковину постоянно сбрасываются обычные бытовые отходы, это приводит к закупориванию труб. Это неприятно и неудобно, прежде всего, для самих жителей.

Также за неделю промыли 3665 метров труб водоотведения, отремонтировали 10 колодцев и еще 18 почистили. Работа продолжается, заявки на устранение повреждений круглосуточно принимаются по телефонам диспетчерской службы 334-75-12 и 207-87-87, а также через телеграм-бот @vodasignal_sks_bot.

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»