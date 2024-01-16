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За минувшие сутки с улиц Самары вывезли 5 395 тонн снега

16 января 2024 14:55
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Днем же 16 января на всех городских территориях трудятся 3 314 уборщиков (включая 2 904 дворника), выведено 303 единицы техники.

Только за 2 недели января в Самаре выпало 40,1 мм снежных осадков – это 71,6% месячной нормы. Накануне снегопад сопровождался сильным ветром. Чтобы справиться со снежными заносами, суточный выход снегоуборочной техники, которая была направлена на все городские территории (на улично-дорожную сеть, бульвары, набережную, в парки, скверы, во дворы и на другие внутриквартальные участки), составил 538 единиц. Расчисткой вручную занимались 3 397 дворников и дорожных рабочих.

Стоит отметить, что для механизированной уборки больше всего задействовали самосвалов. Только минувшей ночью с улиц на площадки временного складирования снежные накопления доставляли 78 таких машин – это как собственная техника, так и привлеченная по договорам со сторонними партнерскими организациями.

По информации профильного городского департамента, всего с начала сезона (с 20.11.2023) вывезено 118 164,47 тонны снега, включая около 5 395 тонн – за прошедшие сутки.

К утру 16 января с основной задачей дорожные службы справились – дороги 2 и 3 категорий были расчищены. Работы велись по основному ходу. Возможность беспрепятственного движения общественного транспорта обеспечена. Продолжается поджимание снежных валов – проезжую часть дорог поручено расширить. Часть таких работ выполняется утром и в дневные часы, но основной объем все же запланирован на ночь, т. к. днем движение транспорта интенсивное и работа тяжелой техники затруднена, к тому же это может спровоцировать «пробки». Чистят дороги и с помощью автопоездов – в составе каждого колонны из 4-5 машин. Как правило, они работают на автодорогах с шириной в 2 полосы и более.

Повышенное внимание уделяется дорогам вблизи социальных учреждений, участкам со спусками/подъемами, чтобы исключить вероятность пробуксовки (особенно общественного транспорта, фур).

Сгребание снега и подметание организовано не только на проезжих частях. Рабочие очищают остановочные площадки, лестницы, тротуары и другие пешеходные зоны. В условиях небольшого дневного снегопада и повышения температуры воздуха до -8 градусов С не прекращается и обработка территорий. Общий сезонный расход противогололедных материалов (ПГМ) составил 15 783,17 тонны, в том числе 415,2 тонны ПГМ использовали на участках обслуживания за минувшие 2 смены.

В целом сезонные работы, техника и персонал распределены по городу равномерно. На отдельных участках внимание служб благоустройства обращено на наличие снежного наката, который требуется ликвидировать как можно быстрее. Также стоит задача более активно расчищать проезды, находящиеся в частном секторе. В первую очередь, по основному ходу специализированная техника прошла по тем дорогам 5 категории, с которых можно выехать на участки, где расположены объекты образования и здравоохранения. Дальнейшая уборка продолжится в ночные смены.

Днем же 16 января на всех городских территориях трудятся 3 314 уборщиков (включая 2 904 дворника), выведено 303 единицы техники, сообщает пресс-служба администрации Самары.

 

Фото:    администрация Самары

Теги: Самара

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