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Непримиримую борьбу с незаконными подключениями, т.е. воровством воды, «РКС-Самара» ведут постоянно. И каждый раз, проводя обследования в районах, которые были уже неоднократно проверены, находят новых незаконников. За 2021 год в Самаре было выявлено 101 самовольное подключение к сетям водоснабжения и водоотведения. Из них 90 – физические лица и 11 – юридические.

Желание подключить воду или канализацию к строению объяснимо и реализуемо. Для этого необходимо обратиться в ресурсоснабжающую компанию за получением технических условий, выполнить эти условия, заключить договор и своевременно оплачивать ресурсы. Кроме того, сейчас для некоторых жителей действует программы «Вода с улицы – в дом» и «Удобства с улицы – в дом», по которым можно получить льготы. Те, кто проигнорировал правила подключения к централизованным городским сетям водоснабжения и водоотведения, по действующему законодательству будут оплачивать воду, которая могла утечь из их кранов, открытых круглые сутки в течение трех лет. Это огромные суммы.

В 2021 году таких самовольщиков было выявлено немало. Подавляющее большинство долги оплатили: кто добровольно, кто под угрозой отключений и судебных разбирательств. В конце 2021 года в списке самовольщиков остались следующие адреса:

Юридические лица

- Фрунзе 111, «Другой Z бар»: долг почти 87 тысяч руб.

- Некрасовская, 62, ресторан «Chick in China»: долг 82,5 тысяч руб.

- Садовая, 103, хостел: долг более 90 тысяч руб.

Физические лица

Большая Караванная, 86, долг 8 428,90 руб.

Больничный овраг, 51-1, долг 43 033,69 руб.

Печерская, 98-2, долг 35 082,83 руб.

Обращаем внимание жителей, что соседство с самовольщиками или пользование услугами, которые предоставляют подобные юридические лица, грозит серьезными неприятностями. Подключение самовольщики выполняют без соблюдения правил, в т.ч. санитарных, без специальных промывок сетей. В период пандемии это как никогда опасно и может привести к распространению различных заболеваний.