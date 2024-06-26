Высокий уровень опасности для должников за услуги "РКС-Самара" сохраняется

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Месяц назад более тысячи должников, не оплативших квитанции за водоснабжение и канализацию, получили уведомление о возможном тампонировании труб водоотведения. Предупреждение сработало частично: 250 человек оплатили долг на общую сумму в 2,5 млн рублей. При этом 98 неплательщиков остались без канализации. Следующим может стать любой, кто не вносил платы за уже потреблённые услуги более трёх месяцев.

Сегодня долг жителей перед ресурсным предприятием «РКС-Самара» составляет 1 млрд 661 млн рублей. Из них больше 1,2 млрд от жителей на прямых расчётах и 413 млн – долги УК, ТСЖ, ЖСК.

Ресурсники выставляют квитанции по итогам месяца, за услуги, которые уже были потреблены абонентами. Чтобы обеспечить жителей водой и канализацией, предприятие авансом рассчитывается с поставщиками реагентов, техники и оборудования, топлива, выплачивает зарплату сотрудникам за круглосуточную работу. Оплачивая квитанции, жители практически возвращают долг коммунальному предприятию. Проценты за такое кредитование банкам выплачивает само предприятие.

Регулярная и полная оплата услуг жителями – гарантия бесперебойной работы, своевременного устранения нештатных ситуаций, профилактических работ и развития производства. Предприятие продолжит борьбу с неплательщиками, которые своими долгами фактически подрывают технологический процесс. К тем, кто игнорирует оплату квитанций, будут применены все законные меры воздействия, в том числе, отключение водs, тампонирование, арест и продажа имущества.