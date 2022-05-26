Я нашел ошибку
Главные новости:
Общий размер дивидендов холдинга за прошлый год может составить 1,243 трлн руб.
"Газпром" может выплатить рекордные дивиденды за 2021 год
В ходе экскурсии ребята посетили основные цеха Самарской ГРЭС, которые отвечают за производство тепловой и электрической энергии.
Выпускники «Школы молодого энергетика» посетили Самарскую ГРЭС
В Сумской области на смену сыру «Российский» пришел «Антироссийский
Украина занялась переименованием привычных названий продуктов питания на антироссийские
В феврале центр получил 42 пары соколов.
Первые птенцы редких камчатских соколов появились в питомнике на Камчатке
С предложением якобы компенсационных выплат от государства.
ЦБ: выявлена новая схема мошенничества
Отмечается, что это самая большая монета, созданная в истории монетного двора. Производственный процесс занял 400 часов.
В Великобритании отчеканили 15-килограммовую золотую монету к 70-летию правления королевы
Грантовый фонд – 90 млн рублей. Награду победителям вручает лично Президент России.
Международная Премия #МЫВМЕСТЕ: до конца приема заявок осталось 17 дней
В районе I очереди набережной уже выгружают очищенный песок.
В Самаре готовят городские пляжи к купальному сезону
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 56.3
-0.67
EUR 57.92
-0.95
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Для одиннадцатиклассников Самарской области прозвенел "Последний звонок"
КПРФ провела на Красной площади торжественную церемонию посвящения в пионеры
Программа «Российской студенческой весны» на 22 мая: Клава Кока, рекорд по массовому вращению в народном танце и «ЗаБег»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Выпускники «Школы молодого энергетика» посетили Самарскую ГРЭС

26 мая 2022 22:21
60
В ходе экскурсии ребята посетили основные цеха Самарской ГРЭС, которые отвечают за производство тепловой и электрической энергии.

Слушатели образовательной программы «Школа молодого энергетика» проводимой при поддержке Самарского филиала ПАО «Т Плюс», познакомились с работой старейшей электростанции Поволжья – Самарской ГРЭС. Подробную экскурсию для них провел технический директор – главный инженер предприятия Виктор Яшин.

«Школа молодого энергетика» призвана помочь старшеклассникам и выпускникам школ определиться с выбором профессии. В рамках программы на базе Самарского государственного технического университета были организованы около 15 тематических лекций: знакомство с большой и малой энергетикой, нетрадиционными и возобновляемыми источниками энергии, автоматизацией и управлением в теплоэнергетике и со многими другими направлениями. 

В ходе экскурсии ребята посетили основные цеха Самарской ГРЭС, которые отвечают за производство тепловой и электрической энергии, познакомились с прошлым и настоящим станции: увидели уникальный мраморный щит управления, созданный еще до изобретения пластмассы, и современную систему очистки волжской воды с использованием современных нанотехнологических материалов. По завершении осмотра все выпускники «Школы молодого энергетика» получили сертификаты о прохождении обучения.

Компания «Т Плюс» давно и плодотворно взаимодействует с профильным факультетом Политеха, помогая абитуриентам и выпускникам определиться с местом работы. Так, в 6 корпусе СамГТУ работает специализированная аудитория «Т Плюс», а руководители и технические специалисты энергокомпании периодически проводят тематические лекции и мастер-классы для студентов в рамках проектов «Умная среда» и «Теплый вечер».

 

Фото:   drugoigorod.ru

 

Теги: Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Энергетики «Т Плюс» приняли участие в Ночи музеев-2022
24 мая 2022, 10:33
Энергетики «Т Плюс» приняли участие в Ночи музеев-2022
Путешествие охватило все 20 цветов самарской палитры, разработанной специально для арт-проекта «Общее решение» в 2021 году. ЖКХ
465
«ЭнергосбыТ Плюс» отметил лучших клиентов – юридических лиц Самарской области
23 мая 2022, 11:55
«ЭнергосбыТ Плюс» отметил лучших клиентов – юридических лиц Самарской области
АО «ЭнергосбыТ Плюс» благодарит своих клиентов за своевременную оплату тепла и горячей воды. ЖКХ
570
С 23 по 27 мая будет временно приостановлено горячее водоснабжение для жителей и организаций данной части города.
20 мая 2022, 16:19
Тепловые сети Верхней зоны Новокуйбышевска проверят на прочность
С 23 по 27 мая будет временно приостановлено горячее водоснабжение для жителей и организаций данной части города. ЖКХ
804

  • Консультант плюс
В центре внимания
На Московском шоссе в Самаре начались работы по устранению дефектов дорожного полотна
26 мая 2022  10:33
На Московском шоссе в Самаре начались работы по устранению дефектов дорожного полотна
359
Социальная поддержка граждан и рост их благосостояния – ключевые задачи Правительства Самарской области.
25 мая 2022  22:28
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Президиума Госсовета, которое провел Владимир Путин
668
Самарцы решат, каким станет парк Молодежный
25 мая 2022  13:57
Самарцы решат, каким станет парк Молодежный
493
Всероссийский форум «Здравница» Самарский регион принимает уже во второй  раз
25 мая 2022  12:45
Всероссийский форум «Здравница» Самарский регион принимает уже во второй раз
556
Дмитрий Азаров: «Мы будем гордиться тем, что принимали юбилейную Всероссийскую Студвесну»
24 мая 2022  12:59
Дмитрий Азаров: «Мы будем гордиться тем, что принимали юбилейную Всероссийскую Студвесну»
733
Весь список