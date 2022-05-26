Выпускники «Школы молодого энергетика» посетили Самарскую ГРЭС

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Слушатели образовательной программы «Школа молодого энергетика» проводимой при поддержке Самарского филиала ПАО «Т Плюс», познакомились с работой старейшей электростанции Поволжья – Самарской ГРЭС. Подробную экскурсию для них провел технический директор – главный инженер предприятия Виктор Яшин.

«Школа молодого энергетика» призвана помочь старшеклассникам и выпускникам школ определиться с выбором профессии. В рамках программы на базе Самарского государственного технического университета были организованы около 15 тематических лекций: знакомство с большой и малой энергетикой, нетрадиционными и возобновляемыми источниками энергии, автоматизацией и управлением в теплоэнергетике и со многими другими направлениями.

В ходе экскурсии ребята посетили основные цеха Самарской ГРЭС, которые отвечают за производство тепловой и электрической энергии, познакомились с прошлым и настоящим станции: увидели уникальный мраморный щит управления, созданный еще до изобретения пластмассы, и современную систему очистки волжской воды с использованием современных нанотехнологических материалов. По завершении осмотра все выпускники «Школы молодого энергетика» получили сертификаты о прохождении обучения.

Компания «Т Плюс» давно и плодотворно взаимодействует с профильным факультетом Политеха, помогая абитуриентам и выпускникам определиться с местом работы. Так, в 6 корпусе СамГТУ работает специализированная аудитория «Т Плюс», а руководители и технические специалисты энергокомпании периодически проводят тематические лекции и мастер-классы для студентов в рамках проектов «Умная среда» и «Теплый вечер».

Фото: drugoigorod.ru