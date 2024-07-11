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Вячеслав Федорищев рассказал о реформе в работе с управляющими компаниями

11 июля 2024 09:48
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Вячеслав Федорищев рассказал о реформе в работе с управляющими компаниями

10 июля в прямом эфире глава региона ответил на вопросы жителей Самарской области. Вячеслав Федорищев рассказал, как обстоит ситуация в губернии с подготовкой к отопительному сезону и, как поменяется подход к работе с управляющими компаниями, пишет Сова.

Врио губернатора сообщил, что подготовка теплоносителей к зиме началась еще поздней весной.

- Я лично возглавляю комиссию, которая анализирует и принимает решения по тому, как работа ведется.

Вячеслав Федорищев отметил, что есть территории, которые вызывают вопросы. В первую очередь все силы будет направлены на объекты здравоохранения и образования.

- Невозможно допустить ситуацию, чтобы в больнице или в детском саду, школе отопление ушло в самый сложный период, да и в любой период вообще.

Глава региона рассказал, что также оценивается готовность городов по многоквартирным домам.

- Работаем с разных сторон. Со стороны компаний, которые обеспечивают тепло и со стороны паспортов готовности, как они выдаются. Есть сигналы, что такие паспорта появляются достаточно формально. Паспорт есть, подписи есть, а реального выезда не было. И такие случаи не единичны. Так не должно быть. Дисциплину налаживаем очень серьезно. Это на моем личном контроле.

Далее разговор с главой региона перешел к теме ЖКХ и работы управляющих компаний. На прошлой неделе на очередном совещании Вячеслав Федорищев заявил, что в регионе создают рабочую группу, которая будет исправлять ситуацию с работой УК.

В студию поступил звонок от жителя Сызрани Валерия Белякова, который рассказал, что он живет в доме, которому 65 лет, однако за все время почти никаких работ в здании проведено не было, кроме замены окон. В 2019 году в доме выполнили капитальный ремонт крыши, общая стоимость которой составила 800 тысяч рублей. Однако жители дома вместе с мастером осмотрели кровлю и выяснили, что стоимость работ завышена в 4 раза. Он попросил разобраться с этой проблемой.

Вячеслав Федорищев ответил, что представитель в ближайшее время приедет на осмотр, однако это проблему не решит.

- Здесь ситуация, когда выезд не означает принятия решения. У нас огромное количество проблем по капремонту. С этим сталкивается практически каждый житель. Мы внимательно посмотрели, как работает наша структура по контролю управляющих компаний. Посмотрели, как собираются мнения жителей, как они учитываются. Здесь оценка неудовлетворительно. Будем перестраивать работу очень серьезно. Принципы работы, кто с нами работает. Здесь в конкретном случае зафиксировали, отработаем, справедливость будет.

Глава региона подчеркнул, что работа будет пересматриваться системно.

- Будет новая система управления в этом важном вопросе. И с УК мы тоже системно перестроим работу.

Глава региона отметил, что так работать недопустимо. И такого нет в других регионах.

- Мы с вами недополучаем очень много по линии качества жизни здесь. Здесь несколько серьезных реформ, которые мы будем проводить, и одна из них связана с управляющими компаниями. Все, что мы будем делать - системная перестройка - будет приводить к улучшению.

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