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Всё больше самарцев выбирают личный кабинет для связи с «РКС-Самара»

16 ноября 2021 11:47
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Всё больше самарцев выбирают личный кабинет для связи с «РКС-Самара»

153 575 абонентов «РКС-Самара» зарегистрировались в личном кабинете на сайте samcomsys.ru. Эта цифра постоянно растёт: каждый месяц 4-5 тысяч самарцев присоединяются к удобному электронному сервису. 

Через личный кабинет https://lk.samcomsys.ru/ можно передавать показания приборов учёта, отслеживать сроки поверки, смотреть историю показаний и платежей. Оплата услуг холодного водоснабжения и водоотведения через ЛК принимается без комиссии. Также в личном кабинете работает «Виртуальная приёмная», с помощью которой можно оставить любые заявления и обращения в ресурсоснабжающую организацию. 

И всё это – показания счётчиков, оплата квитанций, ответы на вопросы – без очередей и лишнего общения. Регистрируйтесь, подавайте показания, оплачивайте потреблённые услуги, оставаясь дома! 

Теги: РКС-Самара

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