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Готовность города к будущему отопительному сезону достигла 80 процентов.
В Самаре прошел выездной штаб по подготовке к зиме
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В Самаре прошел выездной штаб по подготовке к зиме

11 августа 2022 14:19
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Готовность города к будущему отопительному сезону достигла 80 процентов.

Сегодня, 11 августа, в Самаре прошел выездной штаб по подготовке к зиме. Выездная комиссия в лице представителей профильного департамента и ресурсоснабжающей организации, оценивают соблюдение сроков работ и их качество.

В этом году запланировано провести работы на 20 участках тепловых сетей: первоначальный список был расширен почти вдвое в связи с увеличением объема финансирования.

«Работы на 12 объектах, которые попали в первоначальный список, продвигаются полным ходом. Возникающая проблематика решается в рабочем порядке, для этого и нужны выездные совещания – принять на месте определенное решение во избежание простоя работ, а также для корректировки графиков и процессов», - отметил руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Самары Олег Ивахин.

При этом Олег Ивахин детально разобрал с подрядчиками каждый объект, отметив при этом удовлетворительную работу по модернизации теплосетей по улице Ташкентской.

Особое внимание было уделено и объекту, который расположился на улице Аминева, рядом со школой № 102. Этот участок теплотрассы является одним из восьми дополнительных. В настоящий момент работы ведутся непосредственно на территории школы, в срок до 25 августа благоустройство здесь должно быть восстановлено в полном объеме.

По словам специалистов, теплотрасса пересекает саму улицу Аминева, по этой причине здесь планируется ввести ограничение движения транспорта.

На сегодняшний день процент готовности города к зиме составляет порядка 80. Подготовка к отопсезону связана не только с работами по модернизации теплотрасс, но и с проверкой оборудования многоквартирного жилого фонда, сетей холодного водоснабжения, а также объектов малой энергетики, в том числе котельных, а также проведением гидравлических испытаний тепловых сетей, сообщает пресс-служба горадминистрации.

 

Фото:   администрация Самары

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