Временно ограничат движение транспорта по улице Зеленодольской в Самаре

166

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением работ по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к системе холодного водоснабжения на территории города Самара c 00:00 15 сентября 2022 года до 22:00 17 сентября 2022 года будет временно ограничено движение транспорта по улице Зеленодольской на участке от Красноглинского шоссе до улицы Сергея Лазо.

Более подробно с временной схемой организации дорожного движения можно ознакомиться в приложении.