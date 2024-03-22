Во всемирный день водных ресурсов "РКС-Самара" искали истину на дне стакана

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Попробовать несколько видов воды и выбрать свою предлагали сегодня с самого утра в «РКС-Самара». Во Всемирный день водных ресурсов технологи и экологи предприятия решили на вкус и цвет продемонстрировать коллегам, какой разной может быть вода. Давали на пробу четыре разных вида: волжскую из Самары и из Костромы, лечебную из областных подземных источников и горную кавказскую. «Солоноватая», «мягкая», «холодная что-то совсем», «с кислинкой», «какая живая!!!», «что-то сладенькая она», «как лекарство», «вкусная» - много всего о себе услышала питьевая вода.

«Считается, что вода это жидкость без вкуса и запаха, но мы-то знаем, что это не так. У воды есть вкус и он разный, - объяснила директор по качеству Юлия Егорова. - А ведь каждый минерал в составе, совокупность различных веществ - это и есть вкус».

Во Всемирный день воды предприятие, которое работает с таким ценнейшим ресурсом - с водой - предлагает всем на секунду остановиться и подумать, как нам повезло. У нас есть доступ к источнику чистой воды, мы умеем делать чистую питьевую воду. А ведь это роскошь, потому что треть населения Земли не имеет такой возможности.

«РКС-Самара» обеспечивают чистой водой миллионный город, это не всегда заметная, но очень важная, технологически сложная и непрерывная работа. Это добыча, очистка и подготовка, это транспортировка, водоотведение, очистка стоков, сохранение Волги. И всё это с уважением и благодарностью к тому, что нам дано - к чистой воде.