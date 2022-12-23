Во внутригородских районах Самары организована работа по ликвидации последствий снегопада

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В связи со снегопадом, охватившим областную столицу в ночь на 23 декабря, все городские и районные службы благоустройства, управляющие компании, ТСЖ ЖСК, ТСН направили силы на расчистку территорий от снежных накоплений. Напомним, такую задачу накануне поставила Глава Самары Елена Лапушкина.

22 декабря на установочных совещаниях при участии глав внутригородских районов управляющие организации и районные службы благоустройства были проинформированы о необходимости мобилизовать все необходимые ресурсы в уборке территорий.

Таким образом, во внутригородских районах с 5 часов утра организована работа по расчистке внутриквартальных проездов, тротуарных дорожек, придомовых территорий, выходов из подъездов, лестничных спусков и незакрепленных территорий от снежных накоплений для комфортного передвижения горожан. В работе задействовано максимальное количество техники и дворников.

В дневную смену 23 декабря во внутригородских районах задействованы 63 единицы техники и 2945 дворников. Уборка продолжится в течение всего дня.

Работу во внутригородских районах координируют Главы внутригородских районов, следят за тем, чтобы районные службы благоустройства, управляющие компании, ТСЖ ЖСК, ТСН выполняли работу качественно и своевременно.

«С раннего утра в Октябрьском районе работает порядка 300 дворников и спецтехника. Я лично слежу за тем, как службы справляются с уборкой, получаю сигналы и от управляющих микрорайонами. У меня есть вопросы по ряду адресов – будем разбираться. Призываю жителей информировать, если управляющая организация не организовала расчистку дворов, - прокомментировал Глава Октябрьского внутригородского района Самары Сергей Радько. - Мы продолжим работу в течение дня, чтобы обеспечить комфортное передвижение горожан».

В Кировском районе сегодня работает 486 дворников. Уже к 7 часов утра ручная уборка территорий выполнена на 47%, с помощью механизированной техники расчищено порядка 30% территорий.

«Работы по устранению последствий ночного снегопада ведутся в усиленном режиме. В первую очередь уделяем внимание расчистке входных групп подъездов, тротуарных дорожек во дворах подходов к объектам социальной сферы. Также среди актуальных работ - обработка противогололедными материалами», - рассказал Глава Кировского внутригородского района Игорь Рудаков.

Глава Советского внутригородского района Самары Вадим Бородин также с раннего утра на объезде территории.

«С 5 утра во дворах и на незакрепленных территориях работает 418 дворников и механизированная техника. Контролирую лично и расчистку подходов к объектам социальной сферы, а также улично-дорожной сети Советского района», - отметил Вадим Бородин.

В Промышленном районе сегодня задействовано 539 дворников и 17 единиц спецтехники.

«Коммунальные службы Промышленного района сегодня ликвидируют последствия ночного снегопада. Ведется работа на внутриквартальных и придомовых территориях, лестничных спусках, на подходах к объектам соцсферы. Прошу горожан писать нам в социальные сети, все сообщения будут оперативно отрабатываться», - прокомментировал Глава Промышленного внутригородского района Самары Данил Морозов.

Параллельно проводится административная работа. При выявлении недобросовестных управляющих организаций, выполняющих содержание обслуживаемых территорий некачественно или несвоевременно, районные административные комиссии, Государственная административно-техническая инспекция по благоустройству Самары составляют акты, которые далее направляются в Прокуратуру и в ГЖИ для принятия соответствующих мер.