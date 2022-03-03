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Власти Самарской области опубликуют народный список худших коммунальщиков

3 марта 2022 10:20
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власти Самарской области опубликуют народный список худших коммунальщиков

На рабочей встрече губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с активом многоквартирных домов и представителями УК губернии, к которой в онлайн формате присоединились порядка 400 участников, поднимались вопросы, в том числе, некачественной уборки снега и наледи.

Февральские снегопады показали, насколько ответственные службы не готовы к разгулу стихии. В основном УК объясняли собственную беспомощность отсутствием работников и техники. Между тем, по закону для того, чтобы получить лицензию на управление многоквартирным домом соискателю не обязательно предоставлять весь имеющийся в наличии арсенал средств и специалистов для работы.

Самарская область готовит инициативу, согласно которой организации, юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю теперь будет недостаточно сдать лишь один «экзамен директора», придётся предоставить документацию и подтвердить, что необходимый материальный и человеческий ресурс для оказания коммунальных услуг есть в наличии.

«Сейчас мы эту инициативу готовим. Когда будет привязка конкретно к квадратным метрам, сколько в управлении домов, и сколько это потребует людей и техники. Только тогда можно будет получить лицензию», - подчеркнула главный жилищный инспектор региона Виктория Каткова во время прямого эфира в большой студии ГТРК «Самара».

Между тем, практика аннулирования выданных ранее лицензий в Самарской области тоже присутствует. Так, по итогам 2021 года арбитражный суд приостановил деятельность 9 организаций. Среди причин – банкротство, просто уход с рынка, неисполнение предписаний надзорных органов и решений судов.

Также стало известно, когда власти Самарской области опубликуют народный список худших коммунальщиков по итогам работы в феврале 2022 года. Оценить деятельность своей УК по шкале от «одного» до «пяти» балла может каждый собственник жилья, зайдя в свой личный кабинет на портале «Госуслуги». Рейтинг УК будет составлен по принципу «светофора», сообщает ГТРК Самара.

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