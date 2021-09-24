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Владимир Василенко оценил темпы работ по пуску тепла в Куйбышевском районе.

24 сентября 2021 19:31
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Стопроцентное подключение социальных объектов в городе ожидается к 27 сентября.

В пятницу, 24 сентября, Владимир Василенко оценил темпы работ по пуску тепла в Куйбышевском районе.

«Ежедневно мы осуществляем объезды районов для того, чтобы понимать проблематику, если она есть. С управляющими компаниями и представителями районных администраций разбираем насущные вопросы и сразу на месте принимаем решения для того, чтобы в полном объеме выполнить задачи, поставленные Губернатором по пуску тепла в кратчайшие сроки. Например, в Куйбышевском районе на сегодняшний день процент подключения домов к теплу превысил 90%. В целом по городу количество домов с теплом – порядка 75% от общего количества», - рассказал Владимир Василенко.

На данный момент социальные объекты подключены на 97,8%, в том числе:

- объекты здравоохранения – 96%, из них стационары с круглосуточным пребыванием – около 99%;

- детские сады – 98,3%;

- учреждения опеки и попечительства – 100%;

- школы – 99,2%;

- учреждения культуры и спорта – 96,5%.

Стопроцентное подключение социальных объектов в городе ожидается к 27 сентября.

 

Фото:   администрация Самары

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