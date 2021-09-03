180

В Самаре продолжается активная фаза подготовки к отопительному периоду 2021-2022 годов. Значительная составляющая этой работы – модернизация теплосетевых объектов, в том числе в рамках новой внедренной модели «альтернативная котельная». Так, в сентябре ремонт и техническое перевооружение завершится на 58 участках теплотрасс. Столь значительный объем работ, за которые взялись теплоэнергетики и мэрия, является беспрецедентным для Самары. Более того, по словам Владимира Василенко, если не брать в расчет Москву и Санкт-Петербург, то ни в одном другом городе страны не перекладывают теплотрассы в таком количестве, как это делается сейчас в Самаре. В текущем году на это направили порядка 3 миллиардов рублей, в прошлом – около 2 миллиардов. Для сравнения: в 2017 году перекладки обошлись в 1,1 миллиард рублей.

«Конечно, масштабные работы по всему городу создают временные неудобства для горожан. Однако нужно понимать, что все делается ради создания надежной системы теплоснабжения. И основная задача – чтобы это почувствовали потребители. Будет меньше повреждений трубопроводов и, соответственно, меньше отключений», – отметил Первый вице-мэр.

Вместе с тем, особое внимание уделяется не только количеству охваченных работами объектов, но и качеству. В этой части большую роль отводят процессам цифровизации. Современные цифровые технологии позволят энергетикам уже этой зимой значительно повысить оперативность реагирования в случаях снижения качества теплоснабжения горожан. Для повышения контроля качества поставляемых ресурсов, онлайн-отслеживания их параметров и сокращения потерь при их передаче и потреблении был создан независимый Центр мониторинга качества – ПАО «Т Плюс» в настоящее время занимается его развитием и совершенствованием. Сегодня нюансы функционирования Центра Владимир Василенко обсудил с представителями ресурсоснабжающей организации и оценил возможности нового подразделения энергокомпании.

В частности, в диспетчерской организована круглосуточная работа порядка 15 специалистов. Применяемая инновационная автоматизированная система напрямую связана с оценкой состояния трубопроводов в режиме онлайн.

«Очень важна возможность отслеживать, регулировать, видеть режимы, управлять ситуацией, как говорится, в один клик. Этот Центр – один из объектов и вариантов продвижения цифровой экономики субъекта, на что нацеливает и Губернатор Самарской области, – подчеркнул Владимир Василенко. – Центр собирает, анализирует и передает информацию техническим службам. Это позволяет оперативно реагировать в случаях утечки: быстро находить повреждение трубопровода и быстро устранять. Локация определяется с точностью до метра, поэтому рабочим не нужно будет рыть вокруг да около».

Новые теплотрассы отвечают всем требованиям, в том числе по оснащению трубопроводов, благодаря чему такой подход стал реальностью. Все трубы, которые сейчас перекладывают, – с элементами системы оперативного диспетчерского контроля (СОДК). Вдоль всей трубы идет проводник, посредством которого следят за сопротивлением на участке трубопровода. Показатель его хорошего состояния – постоянное сопротивление. Если же сопротивление начинает меняться, значит, есть намокание из-за дефекта трубы или нарушения внешней изоляции.

Преимущества новых трубопроводов этим не ограничиваются. При модернизации идет укладка труб в заводской пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Далее труба защищена толстой пластиковой оболочкой. Многослойность, как у термоса.

Как поясняют в «Т Плюс», в основу работы системы положено свойство воды увеличивать проводимость электрического тока. Используемый пенополиуретан в сухом состоянии имеет огромное сопротивление, которое электрики характеризуют как бесконечно большое. При попадании влаги в пену проводимость мгновенно улучшается, и приборы, подключенные к системе, фиксируют снижение сопротивления изоляции.

Даже при возникновении конденсата сигнал в считанные минуты приходит в диспетчерскую. Устройства передачи данных – модемы размещены в тепловых камерах и работают постоянно. Сотрудники могут сразу же приступить к переключениям и выводу участка из работы для последующего ремонта. В итоге время устранения проблемы на теплосети существенно сократится.

«Трубопроводы тепловых сетей из поколения в поколение остаются стальными, а самая частая причина их разрушения – коррозия. Происходит она из-за контакта с влагой. Причем в большей степени подвержена ржавчине наружная стенка металлической трубы. Основной функцией СОДК является контроль сухости изоляции трубопровода. При этом указывается как попадание влаги извне из-за дефекта пластиковой оболочки трубы, так и попадание влаги на изоляцию теплоносителя в результате дефекта стального теплопровода, – рассказал заместитель директора филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» по экономике и финансам Дмитрий Смородинов. – При помощи СОДК и специальных инструментов можно определить намокание изоляции, расстояние до промокшей изоляции, непосредственный контакт провода СОДК и металлической трубы, обрыв проводов СОДК, нарушение изоляционного кабеля».

Поэтому также особенно важна герметизация лотков, в которых укладывают трубы, для исключения попадания влаги внутрь.

Всего в Самаре с СОДК уже порядка 60 участков теплотрасс. После завершения работ этого года перечень пополнится, и общая протяженность таких трасс составит около 90 км.

Помимо этого, во время визита в Центр мониторинга качества Владимир Василенко заострил внимание на необходимости продолжения работы во взаимодействии с управляющими компаниями и потребителями. Это касается и затрат на содержание внутридомового оборудования.

«Нужно точно знать, где, на каком этапе и что произошло, когда поступает некачественный ресурс. Например, чтобы на мониторах было видно, что тепло пришло с одним температурным показателем, а реально батареи на сколько не разогреваются. Значит, потери происходят внутри дома – причина либо в непромытой или некачественной батарее, либо в забитых стояках и тому подобное», – добавил Первый вице-мэр.

Также речь шла о приборах учета. Во всех многоквартирных домах, как того требует законодательство, они должны быть. С основным объемом таких работ поручено справиться до середины октября, чтобы затем не понадобилось отключать подачу ресурса в связи с установкой приборов. Ситуация взята на жесткий контроль.

Фото: администрация Самары