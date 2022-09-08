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Вклад работника «Т Плюс» отмечен внесением на Доску почета Сызрани

8 сентября 2022 14:34
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Эта добрая традиция стала одним из главных событий в рамках празднования 339-летия муниципалитета.

Начальник химического цеха Сызранской ТЭЦ (Самарский филиал ПАО «Т Плюс») Роза Ендеркина вошла в число 20 граждан, чьи имена были внесены на Доску почета городского округа Сызрань. Эта добрая традиция стала одним из главных событий в рамках празднования 339-летия муниципалитета.

Роза Аухатовна Ендеркина закончила Уфимский энергетический техникум в 1986 году и была распределена на работу на Сызранскую ТЭЦ. Ее приход совпал с введением в эксплуатацию нового блока 130 ата; вместе с коллегами по химцеху молодой сотруднице необходимо было организовать эффективную работу вспомогательной водоподготовительной установки 2-х ступенчатого обессоливания. В 2011 году Роза Аухатовна возглавила химический цех станции. Под ее руководством проводилась наладка водно-химического режима нового блока ПГУ-225 Сызранской ТЭЦ в 2012 году.

Сегодня Роза Ендеркина и коллектив химического цеха отвечают за подготовку воды и круглосуточный контроль за ее качеством на Сызранской ТЭЦ. От этого зависит надежная работа электростанции, которая обеспечивает электрической и тепловой энергией промышленных потребителей и население Сызрани.

Руководство Самарского филиала ПАО «Т Плюс» поздравляет Розу Аухатовну с признанием ее неоценимого вклада в развитие города Сызрани!

 

Теги: Т ПЛЮС

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